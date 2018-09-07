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BÜLENT CANKURT
07 Eylül 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Mustafa Koç Ödülü için sarayda tören

Caroline Koç, merhum eşi Mustafa Koç'un adını ilelebet yaşatabilmek için pek çok girişimde bulundu. Mustafa V. Koç Spor Ödülü de bunlardan biri. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Koç Holding iş birliğiyle geçen yıl ilki verilen ödülün ikincisi, pazartesi Çırağan Sarayı'nda sahibini bulacak. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Güreçi Taha Akgül ve Paralimpik Oyunlar Dünya Şampiyonu Milli Okçu Gizem Girişmen; Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün ilk sahipleri olmuştu. Olimpik Değerlere Katkı teması ile hayata geçirilen ödülün bu yılki sahibi bakalım kim olacak...

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