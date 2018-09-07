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BÜLENT CANKURT
07 Eylül 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Türk çiftin düğününe 300 davetli katılacak

The Sofa Hotel'in ortağı 'in oğlu Yağız Sözmen ile işadamı 'in kızı Yasemin Sengir'in, milyon Euro'ların havada uçtuğu bir düğünle evleneceğini tüm Türkiye bu köşeden öğrenmişti. Şanslı çift, önceki gün Paris Türk Konsolosluğu'nda nikah defterine imzalarını attı. Ali-Pınar Sözmen çifti, Four Seasons Hotel'de ağırladıkları Türkiye'den gelen yaklaşık 300 misafiri için dün akşam da dünyaca ünlü Rodin Müzesi'nde bir 'Hoşgeldiniz' yemeği düzenledi. Asıl şaşaa ise bu akşam Versay Sarayı'ndaki düğünde yaşanacak. Kayınpederinin üç gün için üç farklı gelinlik hazırlattığı gelin Yasemin Sengir, bu akşam imzalı 300 bin dolarlık gelinliği ile arz-ı endam eyleyecek.

DÜNÜRÜNÜ GEÇECEK
Ali Sözmen, oğlu Kerim Sengir'e 5 milyon Euro'ya mal olan bir düğün yapan dünürü Rasim Sengir'in rekorunu da kıracak. Bakalım kesenin ağzını sonuna kadar açan Ali Bey'i geçen bir baba çıkacak mı...

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