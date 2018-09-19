Ahmet Güneştekin’in Ölümsüzlük Odası adlı eseri için şok iddia: ‘Jim Leedy’nin The Earth Lies Screaming eserinden aşırı şekilde ilham almış.’ Konuyla ilgili PR şirketi vasıtasıyla açıklama istediğim Güneştekin’den yanıt gelmedi

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in, Contemporary Istanbul kapsamında sergileyeceği ve geçen hafta bir davetle ön izlemesi gerçekleştirilen 'Ölümsüzlük Odası' adlı enstalasyonu büyük ses getirdi. 22 bin parça boynuz ve kurukafa dökümü, 35 ton alüminyumun kullanıldığı, 130'a yakın farklı meslekten insanın emeğinin geçtiği 'Ölümsüzlük Odası'nı bazıları yere göğe sığdıramazken, bazıları ise yerden yere vuruyor!

Sanat camiasından birçok kişi, Güneştekin'in yeni eserinde, Amerikalı sanatçı Jim Leedy'nin 'Sürrealizm ve Savaş' isimli koleksiyonunda yer alan 'The Earth Lies Screaming' adlı eserinden aşırı ilham aldığını iddia ediyor!







GÜNEŞTEKİN AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİ

Bir röportajında, Gılgamış Destanı'nın ve Nuh Tufanı'nın bu eseri için en büyük esin kaynaklarından olduğunu ifade eden Ahmet Güneştekin'e, bu iddialar karşısında söz hakkı vermek istedim. Çalıştığı PR şirketi kanalıyla, bu iddialara cevap verirse aynen yazacağımı söyledim ancak Güneştekin, bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Güneştekin esinlendi mi, tesadüf mü bilmiyorum ama sanat çevrelerinde bugünlerde en çok konuşulan konu bu! İki eserin de fotoğrafı ve özellikleri yer alıyor, artık karar sizin...