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BÜLENT CANKURT
19 Eylül 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Aileye girmiş

"Oğlumun sevdiğini baş tacı ederim" diyen 'nın gönlüne göre bir gelin adayı bulduğunu yazmıştım daha önce.
Sosyete kulislerinde de, Arzu Hanım'ın, bir yıldır oğlu ile flört eden Nazlı Kayı'nın gelini olmasını çok istediği konuşuluyordu Önceki akşam Mika-Der'in (Minik Kalplerle Elele Derneği) gecesinde buna iyice ikna oldum. Sevgilisi Hacı Sabancı ile müstakbel kayınvalidesi Arzu Hanım'ın evsahibi olduğu davete gelen Nazlı Kayı, girişte müstakbel kayınpederi Ömer Sabancı ile samimi bir sohbete daldı.
Anlayacağınız Kayı, aileye çoktan girmiş bile...

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