19 Temmuz 2009'da Four Seasons Bosphorus'da dillere destan bir törenle evlenen Didem-İzzet Antebi çifti, evliliklerinde 10'uncu yılı geride bıraktı. Mutlu evliliklerini kızları Mila ve oğulları Moris Mert ile perçinleyen çift, evliliklerinin 10'uncu yılını kalabalık arkadaş grubuyla birlikte Komşu'da kutladı. Cuma günü İstanbul Havalimanı'nda kendileri için pankart açan dostlarıyla birlikte Mikanos'a giden Antebi çifti, unutulmayacak bir kutlama yapmış. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çiftin mutluluğu umarım bir ömür sürer.