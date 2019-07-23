Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bülent Cankurt > Salzburg’dan Bodrum’a ışınlandı
BÜLENT CANKURT
23 Temmuz 2019, Salı BÜLENT CANKURT

Salzburg’dan Bodrum’a ışınlandı

Medipol Başakşehir'de top koşturan , takımının sezonu açmasıyla eşi Aslıhan Hanım ve oğlu Hamza Arda'yı 'da bırakıp dönmüştü. Ardından da takımının Avusturya'nın Salzburg şehrindeki kampına katılmıştı. Ailesinden 15 gün ayrı kalan Arda Turan'ın hasreti bitti. Ünlü futbolcu, Salzburg kampı biter bitmez, soluğu Bodrum'daki ailesinin yanında aldı. Salzburg'dan direkt olarak Bodrum'a giden Arda Turan, Cennet Koyu'nda demirli Grey Stone isimli teknesinde ailesiyle tatile başladı. Yeni sezon hazırlıkları için kamptayken eşi ve oğluyla sadece görüntülü olarak cep telefonundan görüşebilen Turan, şimdilerde ailesiyle bol bol hasret gideriyor.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN