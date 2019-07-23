Medipol Başakşehir'de top koşturan Arda Turan, takımının sezonu açmasıyla eşi Aslıhan Hanım ve oğlu Hamza Arda'yı Bodrum'da bırakıp dönmüştü. Ardından da takımının Avusturya'nın Salzburg şehrindeki kampına katılmıştı. Ailesinden 15 gün ayrı kalan Arda Turan'ın hasreti bitti. Ünlü futbolcu, Salzburg kampı biter bitmez, soluğu Bodrum'daki ailesinin yanında aldı. Salzburg'dan direkt olarak Bodrum'a giden Arda Turan, Cennet Koyu'nda demirli Grey Stone isimli teknesinde ailesiyle tatile başladı. Yeni sezon hazırlıkları için kamptayken eşi ve oğluyla sadece görüntülü olarak cep telefonundan görüşebilen Turan, şimdilerde ailesiyle bol bol hasret gideriyor.