MCD Medya Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya da, işini bilen patronlardan biri olduğunu kanıtladı! Neden mi? Ağustos ayını İstanbul ve yurt dışında geçirmeyi planlayan Esra Hanım, yaz başından beri tatil yaptığı Bodrum Cennet Koyu'ndaki The Residences at Mandarin Oriental'daki villası boş durmasın diye kiraya vermiş. Villayı kiralayan da tanıdık bir çift; Bebek Diamond Palece'ın da sahipleri olan Ankaralı Ayşe-Yusuf Yıldız... Ay başında Cennet'te kiraladıkları villalarında oturmaya başlayan ve bir aylığına da olsa ünlü isimlerle komşuluk yapacak olan Yıldız çifti, Esra Hanım'a kaç para kira ödedi öğrenemedim ama benzer bir villanın sezonluk kirası 150 bin Euro civarında.