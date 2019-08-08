Bodrum'da içinde su kanalı ve özel limanı olan ilk ve tek emlak projesi Anthaven için geçen hafta özel bir davet düzenlenmişti. Aspat Koyu'ndaki davete, Bodrum'daki tatilcilerle birlikte, İstanbul'dan da pek çok ünlü isim katılmıştı. Davet sahiplerinden Hande Yılmaz'ın, o gece yakın dostları Zeynep Yılmaz ve Gökçe Çil'e sürpriz yaptığını öğrendim. Hande Hanım, o gün doğum günleri olan ama buna rağmen davette kendisini yalnız bırakmayan dostları için pasta hazırlatmış. Yılmaz ve Çil, pasta sürprizi karşısında çok mutlu olmuş.