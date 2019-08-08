Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bülent Cankurt > Dostlarına sürprız yaptı
BÜLENT CANKURT
08 Ağustos 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

Dostlarına sürprız yaptı

Bodrum'da içinde su kanalı ve özel limanı olan ilk ve tek emlak projesi Anthaven için geçen hafta özel bir davet düzenlenmişti. Aspat Koyu'ndaki davete, Bodrum'daki tatilcilerle birlikte, İstanbul'dan da pek çok ünlü isim katılmıştı. Davet sahiplerinden Hande Yılmaz'ın, o gece yakın dostları Zeynep Yılmaz ve Gökçe Çil'e sürpriz yaptığını öğrendim. Hande Hanım, o gün doğum günleri olan ama buna rağmen davette kendisini yalnız bırakmayan dostları için pasta hazırlatmış. Yılmaz ve Çil, pasta sürprizi karşısında çok mutlu olmuş.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN