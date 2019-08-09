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BÜLENT CANKURT
09 Ağustos 2019, Cuma BÜLENT CANKURT

Amerika’da ameliyat olacak

İlerleyen yaşına rağmen enerjisiyle hâlâ gençlere taş çıkaran Onursal Başkanı Rahmi Koç'a nazar değmiş anlaşılan! Çünkü çok disiplinli bir hayat süren, yediğine-içtiğine ve sporuna çok önem veren Rahmi Bey'in bıçak altına yatacağını duydum! İki ay sonra tam 89 yaşına girecek olan Rahmi Bey'in sıkıntısı ise dizlerinde. Geçenlerde katıldığı bir davete elinde bastonla gelen Rahmi Bey, önümüzdeki ay diz kapaklarından ameliyat olacakmış. Yalnız Rahmi Bey, sahibi olduğu Amerikan Hastanesi'nde değil, Amerika'da bıçak altına yatmaya karar vermiş. Sanırım orada çok güvendiği bir doktoru var. Umarım başarılı bir operasyonla dizlerindeki şikayetinden kurtulur.

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