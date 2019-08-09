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BÜLENT CANKURT
09 Ağustos 2019, Cuma BÜLENT CANKURT

Cindy’den Türklere özel pozlar

Dünyanın ilk moda dergisi Harper's Bazaar'ın edisyonu, yine güzel bir işe imza attı. Süpermodellik unvanını kızı Kaia'ya devretse de, halen muhteşem fiziği ve güzelliğiyle ilham vermeye devam eden ile 'ta özel bir çekim yaptı. 'de Harper's Bazaar Türkiye objektifinin karşısına geçen Cindy Crawford, Çimen Uzsoy'a çok özel açıklamalar da yapmış. Çok moda yanlışı yaptığını dile getiren Crawford, "Sanırım en korkuncu, lisede Flash Dance görünümünü denememdi" diyor.

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