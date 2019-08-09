Dünyanın ilk moda dergisi Harper's Bazaar'ın Türkiye edisyonu, yine güzel bir işe imza attı. Süpermodellik unvanını kızı Kaia'ya devretse de, halen muhteşem fiziği ve güzelliğiyle ilham vermeye devam eden Cindy Crawford ile Los Angeles'ta özel bir çekim yaptı. Beverly Hills'de Harper's Bazaar Türkiye objektifinin karşısına geçen Cindy Crawford, Çimen Uzsoy'a çok özel açıklamalar da yapmış. Çok moda yanlışı yaptığını dile getiren Crawford, "Sanırım en korkuncu, lisede Flash Dance görünümünü denememdi" diyor.