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BÜLENT CANKURT
19 Ağustos 2019, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Bodrum’da keyfi yerinde

Oğlu Can ile yaşadığı Los Angeles'tan yaz tatili için Türkiye'ye gelen Begüm Şen, resmen 'a demir attı! Büyük oğlu Alp'i kaybettikten sonra İstanbul'dan uzaklaşmak için Haziran 2016'da oğlu ile Los Angeles'a yerleşen Begüm Hanım, tam 283 gün sonra İstanbul'a dönmüştü. Son bir-iki yıldır da her fırsatta gelip kısa süre sonra geri dönüyordu. Ancak Türkiye'de ilk kez bu kadar uzun kalan Begüm Hanım ile Can'ın ay sonunda LA'e döneceğini öğrendim. Yakın arkadaşları da Bodrum'da olduğu için Begüm Hanım'ın keyfi yerinde anlaşılan...

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