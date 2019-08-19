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BÜLENT CANKURT
19 Ağustos 2019, Pazartesi BÜLENT CANKURT

NY moda haftası’nda Türk rüzgarı estirecekler

Tasarımları ile Rita Ora, Chrissy Teigen, Isla Fisher gibi pek çok Hollywood ünlüsünü tekellerine alan ikiz modacılar Raisa ve Vanessa Sason'un önlenemez yükselişi sürüyor. Ezber bozmaktan çekinmeyen ikizler, şimdi de dünyaca ünlü moda markalarının boy gösterdiği New York Moda Haftası'nın resmi takvimine girmeyi başardı.



İkizler; 6-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan moda haftasında, The Lambada adını verdikleri 50 parçadan oluşan koleksiyonlarını 8 Eylül'de moda tutkunlarının beğenisine sunacak. Türkiye'nin kültürel zenginliğini, uluslararası moda standartları ile birleştirerek sıra dışı bir marka yaratan ikizlerin başarısına yürükten kocaman bir alkış...

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