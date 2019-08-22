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BÜLENT CANKURT
22 Ağustos 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

İki saatte Japon oldu!

Cemiyet hayatının sevilen ismi Heves Ekinci, sıra dışı bir yaz tatili programı yapıp Japonya'ya gitti. Gittiği ülkelerde yöresel aktivitelere katılmayı seven Heves Hanım, Japonlar'ın geleneksel çay seremonisine katılmış. Seremoni için onlar gibi kimono giyip makyaj yaptıran Heves Hanım, bunun için tam iki saatini harcamış. Sonuç harika; tam bir Japon olmuş! Heves Hanım, Istagram'a koyduğu fotoğrafının altına da 'Bu benim yeni arkadaşım. Benimle İstanbul'a gelmek istiyor' diye esprili de bir yazı yazmış. Gerçekten güzel bir hatıra olmuş.

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