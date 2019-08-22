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BÜLENT CANKURT
22 Ağustos 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

Özel hayatında başarısız oldu!

Ünlü şeflere bir haller oldu! Son zamanlarda ya boşanıyorlar, ya da eşlerini aldatıyorlar! Şimdi de Mehmet Gürs'ün evliliğiyle ilgili bir bilgi kulağıma geldi. The Marmara Pera'nın üst katında yer alan restoranı Mikla'yı dünyanın 'En İyi 50 Restoranı' arasına sokmayı başaran ünlü şef Mehmet Gürs, maalesef işindeki başarısını evliliğinde gösteremedi! Gürs'ün, aynı zamanda ortağı da olan yaklaşık 10 yıllık eşi Asena Hanım ile evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını duydum. Nasıl bir sorun yaşadılar da bu hale geldiler bilmiyorum ama oğulları Bora'ya rağmen boşanmak için mahkemeye bile başvurmuşlar. Evliliği kurtarmak için yakın dostları devredeymiş ama bakalım Gürs çifti boşanma kararından vazgeçecek mi. Umarım her ikisi için de hayırlısı olur.

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