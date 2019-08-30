Ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın, Hollywood starları Hugh Jackman ve Leonardo DiCaprio gibi 'kahve'ci olmaya karar verdiğini öğrendim. Bilenler bilir; Hugh Jackman'ın Laughing Man Coffee, Leonardo DiCaprio'nun da LYON adlı kahve markaları var. Kasabalı da onlar gibi kendi kahve markasını yaratmış. Kasabalı'nın, arkadaşı Soner Özdemir ile birlikte yarattığı kahve markasının adı; 'Klar Coffee Company'... İki ortak, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarından en iyi kahve çekirdeklerini ithal edip burada işleyerek markalarına özgü kahve çeşitleri yapıyormuş.



KAFE DE AÇIYOR

Kasabalı ve ortağı, Klar marka kahvelerini toptan ve perakende olarak satmakla yetinmeyip aynı isimle bir de kafe açıyor. Kafe, Klar Coffee Company adıyla Caddebostan'da bugün servise başlayacak. Bu arada kafenin günün tüm öğünleri için sağlıklı bir mönüsü ve fırında günlük hazırlanacak atıştırmalıkları da olacak. Kasabalı'nın kahvelerini tatmak isterseniz aklınızda olsun.