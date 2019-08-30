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BÜLENT CANKURT
30 Ağustos 2019, Cuma BÜLENT CANKURT

Moda devinin rehberine girdi

Fransız moda devi Louis Vuitton (LV), dünyanın en ünlü şehirleriyle birlikte İstanbul için de bir rehber hazırladı. Marka, Louis Vuitton City Guide adlı dergisinin 2019 sayısı ve aplikasyonunda, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine; İstanbul'u tanıtıp konaklama, yeme, içme, eğlence ve sanat konularında tavsiyelerde bulunmuş. LV'ciler, şehrin en iyi İtalyan restoranı olarak da Galvin Ristorante'yi tavsiye etmişler. LV gibi bir markanın şehir rehberine girmek gerçekten kolay değil; bravo Tayfun Topal...

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