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BÜLENT CANKURT
03 Eylül 2019, Salı BÜLENT CANKURT

Fikret Başkan’ın teknesini çaldılar

SABAH, ’da mülteci kaçırmak için tekne çalan hırsızları, Jet Soygun başlığıyla manşete taşımıştı. Teknesi çalınan son isim Beşiktaş Başkanı oldu. İş adamının teknesi, Kos’ta terk edilmiş halde bulundu

Temmuz ayında GÜNAYDIN'ın gündeme getirdiği 'daki tekne soygunlarının son mağdurunun, Beşiktaş Başkanı olduğunu öğrendim. Jet ski'lerle gelip koylardan ve marinalardan çaldıkları lüks tekneleri, insan kaçakçılığı için kullanan çete üyeleri, 10 gün önce de Bodrum'da Fikret Orman'ın teknesini çalmış. Fikret Başkan 'La Paradiso' adlı tek nesini demirlediği yerde göremeyince hemen jandarmaya başvurmuş. Başkanın teknesi bir Yunan adasında ortaya çıkmış. Jandarmanın soruşturması sonucu, insan kaçakçılarının tekneyi çaldığı, Yunan adasına göçmen götürdüğü ve sonra da tekneyi orada bırakıp kaçtıkları ortaya çıkmış. Bodrum'a getirilen teknesini teslim alan Orman derin bir 'oh' çekmiş. Geçmiş olsun Fikret Başkan...

YAZ BAŞINDAN BU YANA 10 OLAY OLDU
SABAH, Bodrum'da yaşanan hırsızlık olaylarını 3 Temmuz'da Jet Soygun başlığıyla manşete taşımıştı. Ünlü turizmci Sinan Vardar, çetenin kurbanı olunca jandarmaya başvurmuş ve yapılan araştırmada dokuz hırsızlık olayının yaşandığı ortaya çıkmıştı. Fikret Orman'ın ardından çetenin kaçırdığı tekne sayısı 10'a ulaşmış oldu.

Sinan Vardar ‘Çalınan teknelerle mülteci kaçırıyorlar’

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