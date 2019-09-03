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BÜLENT CANKURT
03 Eylül 2019, Salı BÜLENT CANKURT

Kardeşi gibi sanat tutkunu çıktı

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerife Bilgili Ercantürk'ün de, kardeşi gibi sanata sevdalı olduğunu öğrendim. Büyük boyutlu tuval çalışmaları yapan ve şimdiye kadar karma sergilere katılan , Artweeks@Akaretler kapsamında ilk kişisel sergisini açmaya hazırlanıyor. Şerife Hanım, 40 eserden oluşan sergisine '-2' adını vermiş. Bugün Akaretler Sıraevler 4 numaralı binada sanatseverlerle buluşan sanatçının ilk kişisel sergisi, 22 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek; bilginize…

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