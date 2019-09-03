Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerife Bilgili Ercantürk'ün de, kardeşi Serdar Bilgili gibi sanata sevdalı olduğunu öğrendim. Büyük boyutlu tuval çalışmaları yapan ve şimdiye kadar karma sergilere katılan Şerife Hanım, Artweeks@Akaretler kapsamında ilk kişisel sergisini açmaya hazırlanıyor. Şerife Hanım, 40 eserden oluşan sergisine '-2' adını vermiş. Bugün Akaretler Sıraevler 4 numaralı binada sanatseverlerle buluşan sanatçının ilk kişisel sergisi, 22 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek; bilginize…