Ünlü iş insanı Sedef Zaim, 2012 yılında, o dönem Beşiktaş Başkanı olan 21 yıllık eşi Fikret Orman'ın ihanetine uğramış; anında mahkemeye başvurup tek celsede boşanmıştı.







Beş yıl boyunca adını aşk dedikodularına karıştırmayan Sedef Hanım, 2017'de, Gülben Ergen'den olaylı bir şekilde boşanan, o dönemin popüler haber spikeri Erhan Çelik ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Sadece birkaç kez birlikte görüntülenen aşıkların bu ilişkisi yaklaşık bir yıl kadar sürmüştü. Bu ayrılığın ardından çok ortalarda gözükmeyen Sedef Hanım'ın yeni bir aşka yelken açtığını duydum.







Sedef Hanım'ın bu seferki beyaz atlı prensi de tanıdık bir isim; sık sık ekranlarda boy gösteren emekli subay, güvenlik danışmanı ve yazar Mete Yarar. Sedef Zaim ile Mete Yarar aşkının birkaç ay önce başladığı ve şimdilik çok mutlu oldukları konuşuluyor. Mutlulukları daim olur inşallah.



INSTAGRAM'DA DÜŞMANLIK YOK!

Eylülde anlaşmalı olarak boşanan Didem Sarı ile İzzet Antebi, ilk yedi ayı medeni bir şekilde geçirmişti. Ancak Antebi'nin Tuvana Türkay ile flört etmeye başlamasının ardından ortalık karışmıştı! Didem Sarı, boşanma kararı çıkmadan önce eski eşinin ünlü manken







Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddiasıyla ikilinin mesajlaşmalarını bile yayınlamıştı! İzzet Antebi de, savcılığa şikayette bulunup eski eşi hakkında konuşmama kararı aldırmıştı. Didem Sarı'nın, yaptığı bunca şeye rağmen Instagram hesabında, İzzet Antebi ile mutlu mesut fotoğraflarını silmediğini fark ettim. Bu ne şimdi? Anlayan varsa beri gelsin…



İTALYAN TOP MODEL ÜLKEMİZİ ÇOK SEVDİ

Şeyma Subaşı'nın hem halefi hem selefi olan dünyaca ünlü İtalyan top model Mariacarla Boscono'nun İstanbul'a tatile geldiğini yazmıştım. Moda fotoğrafçısı Cüneyt Akeroğlu'nun davetiyle gelen Boscono, yanında eski eşi Andreas Patti'den olan kızı Marialucas Patti'yi de getirmişti. İstanbul tatilinden sonra Akeroğlu ile İzmir Özdere'deki bir otele giden top model ve kızı, orada da deniz tatili yapmış.







Boscono ile kızı, İstanbul'a döndü ama ülkelerine dönmedi. Boscono, İstanbul'u o kadar sevmiş ki, birkaç gün daha kalıp iyice keşfetmek istemiş. Boscono'nun, artık İstanbul'u komşu kapısı yapacağına şüphem yok.



ÜÇÜNCÜYE EVLENİYOR

Yıllardır yazın Bodrum'da, kışın İstanbul'da sergiler düzenleyen Cengiz Karavan, 60 yaşında üçüncü kez damat olmaya hazırlanıyor. Cengiz Bey, sevgilisi Ayten Acar ile dün, Bodrum'da aşklarının üçüncü yılını kutladı. Cengiz Bey, aşklarının başladığı Türkbükü'ndeki mekanda gerçekleşen kutlamada, Ayten Acar'a evlenme teklif etti.







Acar'dan gelen "Evet" cevabının ardından çift, kutlamaya katılan arkadaşlarının şahitliğinde nişan yüzüklerini taktı. Ayten Hanım'ın kardeşi Selenay Acar da, önceki ay Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın rahmetli kardeşinin oğlu Mehmet Aziz Saral ile nişanlanmıştı.