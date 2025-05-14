Nisan 2021'de sessiz sedasız Malta'da nikah masasına oturan Vedat- Seda Alaton çifti, dördüncü evlilik yıldönümlerini Venedik'te görkemli bir şekilde kutlayacak.

Mutlu evliliklerini, 2021'de kucaklarına aldıkları oğulları İshak ve geçen yıl doğan oğulları Asil Alen ile perçinleyen çift, üç gün sürecek kutlamalar için yarın yakın dostları ile birlikte Venedik'e uçacak.

Venedik'in teatral atmosferinde birbirinden güzel etkinliklerle gerçekleşecek kutlamaların zirvesi, cuma akşamı ünlü bir gece kulübünde yapacakları 'Kırmızı Gece' partisi olacak. Herkesin kırmızı kıyafetlerle katılacağı partide sürpriz eğlenceler olacağı kulağıma geldi. Alaton çifti, bu kutlama için çok özeniyormuş, umarım her şey hayal ettikleri gibi olur.



OĞLU İÇİN GÜN SAYIYOR

Murat Pilevneli ile kendisi gibi galerici olan Senem Özgeren'in 27 Aralık'taki sürpriz nikahını tüm Türkiye benden öğrenmişti. Pilevneli'nin, dokuz aylık sevgilisiyle apar topar evlenmesinin nedenini de ben ortaya çıkarmıştım.

'Önce bebek sonra nikah' modasına uyan çiftten Senem Hanım, karnındaki dört aylık bebeğiyle nikah masasına oturmuştu. İlk eşi Ebru Algım'dan Ayşe, ikinci eşi Tuba Ünsal'dan da Sare adında iki kızı olan Murat Bey'in bu kez oğlu olacak. Doğum için gün sayan Senem Hanım da, oğulları da umarım sağlıkla kurtulur.



İTALYA'DAN NİŞAN ALDI

Ülkemizin en başarılı kadın girişimcilerinden biri olan Demet Sabancı Çetindoğan, önceki akşam hayatının en anlamlı günlerinden birini yaşadı. Türkiye-İtalya arasında yaptığı çalışmalardan dolayı, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından, 'İtalya Yıldızı Nişanı Şövalyesi' (Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia) unvanına layık görüldü.

Demet Hanım, Beyoğlu'ndaki Venedik Sarayı'nda gerçekleşen törende, belgesini İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin elinden alırken, nişanı büyükelçinin eşi Loriana Fabian Marrapodi taktı. Demet Hanım'ı tebrik ediyorum.



BOĞAZ'DA MODA RÜZGARI ESTİ

Cemiyet ve sanat dünyasından moda tutkunu ünlü isimler önceki akşam adeta bayram etti! Çünkü Türkiye'nin önde gelen tasarımcılarından olan Hakan Yıldırım, görkemli bir defile gerçekleştirdi ve onlar da en önden defileyi izledi.

Boğaz'daki lüks bir otelde yapılan defilede ünlü tasarımcı, ilkbahar-yaz koleksiyonunu sundu. Defileyi izleyen ünlü isimler, tasarımları çok beğenmiş olacak gibi defile sonunda Hakan Yıldırım'ı ayakta alkışladı. Bu arada Hakan Yıldırım, "Hislerimi hisleriyle büyüten, hep yanımda olan tek kişiye. Sezen Aksu'ya ithafen" diyerek bu görkemli defileyi ona atfetti.