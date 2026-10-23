Sosyetenin ünlü isimleri, lüks çantalara yaptıkları fahiş harcamalarla biliniyor. Şıklıkla birlikte çantalarda pahalılık yarışı da almış başını gidiyor.

Cemiyet hayatı ise son günlerde 50 bin dolara satıldığı söylenen deve kuşu derisinden yapılmış lüks çantayı kimin aldığını merak ediyor.

Herkes bunu konuşuyor! Ben de satış yapan kişinin öve öve bitiremediği deve kuşu derisinden yapılan çantayı kimin aldığını araştırmaya başladım.

Alan kişinin sosyeteden bir kadın olduğunu ve onlarca lüks çantasının bulunduğunu öğrendim.

Bizim sosyetede pahalı çanta koleksiyonu olan bir elin parmaklarını geçmediği için kimlerin olabileceğini tahmin ediyorum ama henüz hangisi olduğunu öğrenemedim ama çok yakında öğrenirim, merak etmeyin.



MODA TUTKUNLARI BOĞAZ'DA BULUŞTU

Pelin Atay Kuran'ın Türkiye iletişim müdürü olduğu ünlü İsveçli moda markası, haftalardır beklenen yeni sezon lansmanını görkemli bir davetle gerçekleştirdi.

Bu yılki tasarımcı işbirliğini ülkemizde de çok sevilen Lübnanlı modacı Elie Saab ile gerçekleştiren marka, moda, sanat, iş ve medya dünyasından 150 seçkin konuğun katıldığı davette, Boğaz'ın büyüleyici atmosferinde zarafet, ihtişam ve kutlama ruhunu bir araya getirdi. Sanat ve moda dünyasının ünlü isimleri yeni koleksiyondan seçtikleri özel görünümlerle geceye katılırken, diğer konuklar da koleksiyon parçalarını yakından inceleme fırsatı buldu.



GÖZLERİ KAPALI KONSER İZLEDİLER!

Konserlerden festivallere zengin programıyla 14. sezonunu açan Zincirlikuyu'daki kültür sanat merkezi, Blind Symphony'yi ilk kez Türk izleyicisiyle buluşturdu. Avrupa ve ABD sahnelerinde adından başarıyla söz ettiren, karanlıkta müzik deneyiminin yaşandığı konsere Türkiye'de de ilgi büyüktü. Zorlu ailesinin gelini Berrin Zorlu da, konserde dostlarını ağırladı.

Konser öncesi her izleyiciye ışığı tamamen engelleyen özel maske verilirken, tamamen sese odaklanıldığı sıra dışı konser deneyimi konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Görsel dikkat dağıtıcılar olmadan müziği derinliğiyle deneyimleme fırsatı yakaladılar.



TÜRKİYE'DE DE BÜYÜYOR

Tasarımlarıyla dünya starlarına ışıltı katan; Paris'ten Mikonos'a kadar özel destinasyonlarda butikleri olan Ece Şirin, markasıyla Türkiye'de de büyümeye devam ediyor.

Kate Winslet, Cate Blanchett, Madonna ve Rihanna gibi pek çok uluslararası ismin tercih ettiği Ece Şirin, markasının Türkiye'deki 13. butiğini Ankara'da açtı. "Markamız İstanbul'da doğdu; ilhamını ise Anadolu'nun köklü kültürel hafızasından aldı. Bugün markamızın ışığını dünyanın önemli lüks destinasyonlarına taşırken Türkiye'deki yolculuğumuzu Ankara'da büyütmek bizim için çok anlamlı" diyen Ece Şirin'e kocaman alkış.