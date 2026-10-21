Mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef hız kesmiyor ve ülkemizde 2019 yılında kırılan 'boşanma rekoru' bu yıl geçilecek gibi gözüküyor! Son olarak duyduğum ise yine herkesi çok şaşırtacak cinsten! Yapımcı Esat Yontuç ile influencer ve tasarımcı eşi Hande Gülşen Yontunç'tan bahsediyorum. Uzun bir flört döneminin ardında Ağustos 2017'de Göcek'te, 200 kişinin şahitlik ettiği dillere destan bir törenle evlenen çiftin evliliklerinin bitmek üzere olduğu konuşuluyor!

Hatta kulağıma gelenlere göre evlerini ayırmışlar ve süreç boşanmaya doğru gidiyormuş. Bir süredir birlikte bir paylaşım yapmasalar da, halen birbirlerini takip eden ve önceden çekilmiş fotoğraflarını kaldırmayan çiftin arasına ne girdi öğrenemedim. Ancak ciddi kararlar almadan önce, 2019 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Esathan'ın hatırına bir kez daha düşünürler ve evliliklerini kurtarmayı başarırlar umarım.



SÜRPRİZİ BOZDU!

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu'nun 72 yaşında tekrar baba olacağını tüm Türkiye benden öğrenmişti. Üç aylık hamileyken Ağa'ya sürpriz yapıp müjdeyi veren 36 yaş küçük hayat arkadaşı Bige Yıldırımer, bebeklerinin cinsiyetinin de sürpriz olmasını istemişti. Ancak görünen o ki, doğumu bekleyememiş! Önceki gün cinsiyet açıklama partisi düzenledi ve sürprizi bozdu.

Eşi Semra Ağaoğlu'ndan Alican ve Sena, Ayten Alpar'dan Mertcan, Petek Ertüre'den Ali Ege ve mahkeme kararıyla kabul ettiği Emre adında dört oğlu, bir kızı olan Ali Bey'e bir erkek daha geliyor. Bu kez de pabucu dama atılmayan Sena Kırcal, Ağa'nın tek kızı olmaya devam edecek.



AYVALIK'A ZEYTİN HASADINA GİTTİ

Malumumuz ekim ayı zeytin hasadı zamanı. 10 parmağında 10 marifet olan iç mimar Alara Koçibey de, zeytin hasadı yaptı! Yakın arkadaşı ve ortağı Emine Kütük ile kardeşi Emre Kütük'ün Ayvalık'taki zeytinliklerinde, zeytin hasadına katıldı ve zeytin topladı.

Malkoç Süalp ile kısa süren bir evlilik yapan iç mimar ve fotoğraf sanatçısı kuzeni Simin Erbel de, Koçibey gibi hasattaydı. Eylül 2017'de evlendiği 'Ayvalık'ın Zeytinyağı Prensesi' olarak anılan Ece Kamçılı'dan bu yıl boşanan Emre Kütük, Koçibey ile Erbel'e zeytin toplamayı öğretti.



ÜNLÜ İSİMLERİN SIRA DIŞI DENEYİMİ!

Abdülmecid Efendi Korusu'ndaki bir restoran, hafta sonu gastronomi ile klasik müziğin iç içe geçtiği sıra dışı bir yemeğe ev sahipliği yaptı. 'Opus Autumnale — A Culinary Performance in Ten Acts' adıyla gerçekleşen yemekte, yemeğin ritminin müzikle şekillendiği bir akşam yaşandı.

Restoran, etkinlik için mevsimsellik, yerel ürünler ve sıfır atık yaklaşımıyla hazırladığı özel menüyü, müzikal performansla sundu. Restoranın şefi Bahtiyar Büyükduman ve Orkestra Şefi Murat Cem Orhan'ın imzasını taşıyan bu özel deneyimi yaşayanlar arasında, iş ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim de vardı