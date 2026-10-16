Bir süre önce sanat piyasasında ayyuka çıkan bir dedikodu gelmişti kulağıma ancak inanmadığım için yazmamıştım! Bu bomba dedikodu, son birkaç gündür sosyete kulislerinde de kulaktan kulağa konuşulmaya başlayınca "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" deyip yazmaya karar verdim. Dedikodu yasak aşk üzerine, hem de bir kadının, aynı anda iki erkekle yaşadığı bir yasak aşk...

Daha da ilginci, kadın 25 yaşında, yasak aşk yaşadığı erkekler ise evli ve torun torba sahibi. İşte bu yüzden isimleri şimdilik bende saklı, daha fazla bilgi ve belgeye ulaştığımda isimlerini açıklarım. İşte bu üçlü yasak aşkın detayları:

Dedikodunun kadın kahramanı henüz 25 yaşında olan bir sanat danışmanı. Geçtiğimiz baharda kendi galerisini açan bu güzel sanat danışmanı, Türkiye'nin çok tanınan, holding patronu, evli ve torun torba sahibi iki işadamı ile aynı anda aşk yaşıyormuş. Sanat dünyasıyla çok içli dışlı olan bu iş insanlarının birbirinden haberi var mı bilmiyorum ama sanat danışmanı hanımefendinin ikisiyle de aşk yaşaması hem sanat hem de sosyete dünyasında dilden dile dolaşıyor.

Bu arada sanat danışmanına büyük desteklerde de bulunan o işadamlarından birinin Yunanistan'da yaşayan kızı babasının bu yasak aşkını öğrenmiş, ortalığı birbirine katmış. Bir detay daha; diğer erkek de, sevgilisinin sanat galerisindeki sergiye, eşiyle birlikte gitmiş. Böylesi yasak aşkı da ilk kez duyuyorum. Bakalım bu üçlü yasak aşkın sonu nereye varacak...



DUBAİ'DEN SONRA PARİS'E GİDİYOR

İstanbul'daki galerisinde pek çok ünlü sanatçının eserlerini sanat tutkunlarıyla buluşturan Sevil Dolmacı, sanat yolculuğuna Dubai'nin ardından Paris'i de ekledi.

Üç yıl önce Dubai Design District'te sanat galerisi açan Dolmacı, 19 Ekim'de Paris Rue de Penthièvre'de açacağı galerisiyle uluslararası yolculuğunda yeni bir döneme başlıyor. Çağdaş sanatın güçlü isimlerini buluşturan ilk sergisiyle Paris'in sanat sahnesine adım atacak olan Dolmacı, İstanbul, Dubai ve Paris arasında yeni bir kültürel diyalog alanı oluşturuyor; tebrikler...



BİR KUTLAMA DA AKM'DE

Nihat Özdemir'in şirketinin 50. yıl kutlamaları coşkulu bir şekilde devam ediyor. 50. yıl gururunu, sanatın birleştirici gücü ile taçlandıran ve yıl boyunca birçok konser düzenleyen şirket, bu kez 20 Ekim'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde özel bir gece yapacak.

Şirketin yarım asırlık yolculuğunu anlatan belgeselin özel gösteriminin yapılacağı gecede, tenor Murat Karahan ve Limak Filarmoni Orkestrası da özel bir konserle sahnede olacak. Dinleyicileri unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkaracaklarına şüphem yok.



ŞEHRİN YENİSİ HERKESİN DİLİNDE

Bankalar Caddesi'nde 1911'de yapılan tarihi yapının, restorasyonun ardından 51 odalı şık bir butik otele dönüştürüldüğünü, altına da Türk ve İtalyan mutfaklarını aynı masada buluşturan bir restoran açıldığını birçok kişiden duymuştum.

Geçmişin izlerini çağdaş tasarım, konfor ve gastronomi ile buluşturan oteli gezip, yeme-içme genel konsept ve kurgu danışmanlığını Şef Tolga Atalay'ın yaptığı restoranını deneyimleme fırsatı buldum. Gerçekten anlattıkları kadar varmış.