Dr. Esra Çavuşoğlu, 21 yaşında uyuşturucu batağına düşmüş, 28 yaşında ABD'de gördüğü tedaviyle kurtulmuş, sonra bağımlılık üzerine doktora yapmış ve Türkiye'ye dönüp kendini uyuşturucu bağımlılarını kurtarmaya adamıştı.

Çağdaş Bağımlılık Çalışmaları Derneği'ni (ÇABAÇAD) kuran, binden fazla genci bağımlılıktan kurtaran Çavuşoğlu, şimdi de 'Ayık Kafa' adını verdiği kitabını çıkardı. Çavuşoğlu, yıllardır sosyal medyada hazırladığı 'Ayık Kafa' adlı programında konuk aldığı hekimlerle konuştuklarını, okuduklarını ve deneyimlerini bu kitapta toplamış. "Bu kitapta tek bir doğruyu ya da hazır bir reçeteyi anlatmıyorum.

Sağlığa, hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine bedeni önceden tanımak, değişimleri fark etmek, riskleri görmek ve doğru sorular sormak üzerinden bakıyorum" diyen Esra Çavuşoğlu, insanın kendisini yeniden kurma ihtimalini, kişisel yolculuğu paralelinde anlatıyor. Bence bu kitap, bağımlılık sorunu yaşayanlar ve aileleri için el kitabı olacaktır; emeğine sağlık.



EVLİLİK DERKEN AYRILIK GELDİ!

Uzun ilişkilerin adamı olarak nam salan Allan Hakko'nun bu repütasyonu her ilişkisinde zayıflıyor!

Öğrendim ki; haziranda ilişkilerinin birinci yılını kutladığı ve evlenecekleri konuşulan sevgilisi Pelin Uluksar'la da aşkı bitmiş! 2010 yazında evlendiği, oğlu Benjamin'in annesi Azer Polat'tan 2015'te boşandıktan sonra Burcu Esmersoy ile yaşadığı kısa süreli ilişkiyi saymazsak;

Merve Oflaz ile üç yıl, Selin Yağcıoğlu ile iki yıl flört eden Hakko'nun Uluksar ile olan aşkı da 16 ayda bitmiş oldu! Bekar gezmeyi sevmeyen Hakko'nun bakalım bundan sonraki ilişkisinin ömrü ne kadar olacak!



NAZ'A 'KIRAL' DÜĞÜN

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Ece Kıral da, Okandan Günday ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Naz'ın mürüvvetini gördü. Naz Günday ile Zehra-Harun Şeker çiftinin oğulları Mete Şeker'in merakla beklenen düğünleri uzun süre hatırlanacak güzellikteydi.

Genç çiftin mutluluğuna aileleri ve yakın dostlarının yanı sıra cemiyet hayatından çok sayıda isim de ortak oldu. Onur-İrem Kıral, Oğuz-İrem Kıral, Fulya Bayman, Mera Yazıcı, Sibel Kerimoğlu ve Gülay Kamaz bu özel günde çifti yalnız bırakmadı. Umarım bir ömür mutlu olurlar.