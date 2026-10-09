Aslı Gümüşel'in 'Ne Gerek Vardı?' adlı ilk kitabını çıkarmak üzere olduğunu yazmıştım hafta başı. Kitap kapağında, 2023'de boşandığı eşi Metin Şen'in soyadını kullanması dikkatimi çekmişti. Boşanır boşanmaz kızlık soyadı olan Gümüşel'i kullanmaya başlayan, 10 ay sonra sosyal medya hesabına 'Şen'i de ekleyip 'asligumuselsen' olarak güncelleyen Aslı Hanım'ın, boşansa da eski eşinin soyadından vazgeçemediğine dikkat çekmiştim.

Aslı Hanım, sosyal medyada bir video paylaşıp ismimi vermeden, hatanın kitabın kapağını hazırlayan ajansa ait olduğunu, görünce de değiştirttiğini söyleyip haberimi yalanlamaya kalktı.

Tabii ki beyan esastır ancak Aslı Hanım, 'Şen' soyadlı kitap kapağını "Joy kadınları whatsapp hattı'ndaki arkadaşlarına da göndermiş. Onlara gönderirken de 'Şen'i fark etmemiş! İnsanların en hassas olduğu konudur isimleri, hele 'yazar' olarak bir kitapta yer alacaksa çok daha hassas olurlar. Aslı Gümüşel'in, kitabının kapağındaki 'Şen'i, onlarca arkadaşına gönderirken bile fark etmemesi şaşırtıcı; gözünden kaçmış demek ki!



KOMŞU'DAN MİSAFİR SANATÇI GELDİ

İstanbul'da eylül ayı ile birlikte başlayan sanat sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Önceki gün de bir müzayede evinde, Yunan sanatçı Antonis Donef'in İstanbul'daki ilk kişisel sergisi açıldı.

Sanatçının farklı dönemlerinden seçilen 19 eserin yer aldığı "Zamanın İki Yakası / Two Shores of Time" adlı sergi, Donef'in ansiklopedi, atlas ve eski basılı kaynaklardan topladığı sayfalar üzerine kurduğu katmanlı dünyayı İstanbul'a taşıyor. Sanatçı Antonis Donef'in de katıldığı ön gösterim davetinde, sanat tutkunu pek çok isim vardı.



İSTANBUL MODERN'DEN PEMBE ETKİNLİK

Oya Eczacıbaşı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu İstanbul Modern, yine çok güzel bir işe imza attı. Küresel lüks bir kozmetik şirketi ile iş birliği yapıp 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında sanatı, paylaşım, dayanışma ve iyi olma hali etrafında bir buluşma alanına dönüştürdü.

"Sanattan İlhamla: Sarılarak Saralım" başlıklı program, 6–11 Ekim tarihleri arasında tüm müze ziyaretçilerine açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Programda özel sergi turları, atölyeler, söyleşi ve seminerler olacak. Sanatın gücünü böyle bir hassasiyet için kullanan ve hatta pembeye bürünen İstanbul Modern'i kutluyorum.



YENİ SEZONA RENKLİ BAŞLANGIÇ

Uluslararası prodüksiyonlardan kendi özgün yapımlarına, konserlerden festivallere uzanan zengin programıyla 13 yılda 10 milyona yakın sanatseveri ağırlayan

Zorlu PSM, 14. sezonunu bir davetle tanıttı. Begüzar Korel'in "Hatırladıkça" performansıyla renklenen özel gecede, merkezin genel müdürü

Filiz Ova, yeni sezona büyük bir heyecanla başladıklarını söyledi. Yeni sezon lansmanına kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.