ATV'nin dizisi 'Altı Üstü İstanbul', pazartesi akşamları reytinglerin altını üstüne getiriyor. Dizide en çok da Naz ile Emir'in gelgitlerle dolu aşkı ilgi çekiyor. Dolayısıyla Naz'ı canlandıran Elçin Zehra İrem ve Emir'e hayat veren Rahimcan Kapkap çok popülerler ve çok merak ediliyorlar. Şamdan Plus, bu iki genç oyuncuyla röportaj yapmış. Diziye başlamalarını Elçin, "Naz'ın çok gizemli bir karakter olması beni çok etkiledi", Rahimcan ise "Senaryoyu okudukça ağladım, ağladıkça da Emir'in aslında ben olduğunu anladım" sözleriyle özetlemiş.

Birlikte oynamaktan da çok mutlularmış. Elçin; "Birlikte oynarken birbirimizin alanına saygı duyuyoruz ama aynı zamanda birbirimizi şaşırtmayı da seviyoruz. Bir de birlikte çok gülüyoruz, bu da uzun set günlerinde büyük nimet", Rahimcan da; "Elçin ile güzel de bir arkadaşlığımız oldu. Çok derinlere inebiliyoruz beraber oynarken, birbirimize akabiliyoruz baktığımızda" demiş.

Aşkla ilgili görüşleri de yer alıyor röportajda. Elçin; "İlk görüşte güçlü bir çekim olduğuna inanıyorum. O çekim her gün, bir önceki günü geçiyorsa o aşktır. Bir şeyi gerçekten istiyorsam şansımı zorlarım" derken Rahimcan da şu cevabı vermiş: "İlk görüşte aşka inanıyorum. Aşk bir kimya değişimi ve sen o kişiyi gördüğünde bütün kimyan bir anda alt üst olabilir."

"Bu dizinin hayatımızdaki yeri hep çok özel olacak" diyen İrem ve Kapkap'ı yakından tanımak isterseniz hemen bir Şamdan Plus alın derim.



MUTFAKTA İDDİALILARMIŞ

Röportajda bilinmeyen yönleri de yer alıyor. Örneğin Elçin'in mutfakla arası çok iyiymiş. İtalyan, Ege ve Uzak Doğu mutfağına çok meraklıymış, yeni bir şeyler denemeyi çok seviyormuş. Rahimcan da mutfakta çok iddialıymış: "Yemek yemeye de, yapmaya da bayılırım. Özellikle sevdiğim arkadaşlarıma, aileme yemek yapmaktan enteresan bir keyif alıyorum. Ayrıca birkaç spesiyalim de var."



ESKİ GELİNİ UNUTULMADI

Önder-Tuncer Öztarhan kardeşlerin annesi, cemiyet hayatının sevilen ismi Deniz Öztarhan, 82 yaşında vefat etti. İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra zarif kişiliği ve giyim tarzıyla tanınan eşi Vedat Bey'i, 14 yıl önce kaybeden Deniz Hanım, önceki gün Zincirlikuyu'da kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı. Allah rahmet eylesin.

Bu arada Deniz Hanım için verilen vefat ilanında yine çok güzel bir şey dikkatimi çekti. Büyük oğlu Önder Öztarhan'dan 2016 yılında boşanan Nazlı Keçili, Deniz Hanım'ın gelini olarak yazılmış. Kim düşünmüşse çok iyi düşünmüş.



ÜSTTE LEZZET ALTTA EĞLENCE

İstanbul Nişantaşı ve Çeşme Alaçatı'daki mekanlarıyla adından söz ettiren Serkan Koca, Kuruçeşme'de yeni iki mekan daha açtı. Önceki gün karşılaştığım Serkan Koca; lüks bir restoran görüntüsünü, gösterişten uzak, salaş ve keyifli bir yemek deneyimiyle buluşturmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Boğaz manzaralı mekanın menüsü ise deniz ürünleri ağırlıklıymış.

Bu arada restoranın hemen alt katında canlı müzik mekanı açtı. Hafta sonları hizmet verecek mekanın açılışını dün Bengü Beker ile yaptı. Mekanda bu gece, Dicle Olcay, yarın da Anıl Durmuş sahneye çıkacakmış. Canlı müzik eğlencesi istiyorsanız, aklınız da olsun.



ÜNLÜ OYUNCUDAN FOTOĞRAF SERGİSİ

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, sanat yolculuğuna yeni bir boyut kazandırdı. Sanat yaşamını farklı disiplinlerde sürdüren Taylan, bu kez objektifinden yansıyan dünyayı sanatseverlere aktardı.

Taylan, önceki akşam ilk kişisel fotoğraf sergisi "Noksan" için iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini özel bir akşam yemeğinde bir araya getirdi. 30 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelirin yarısının kanser tedavisi gören çocukların ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla bağışlanacak olması da çok güzel bir haber.



DEKOLTESİ DİLE DÜŞTÜ!

Çocuklarıyla Paris'e yerleştiğini ilk bu köşeden öğrendiğiniz Tuba Ünsal'ın, oradaki yaşamına dair paylaştığı videodaki kıyafeti takipçilerini ikiye böldü! "Yaşının iyisi; o giyiyorsa vardır bir bildiği" yazanlar da vardı ama çoğunluk benim gibi beğenmeyen taraftaydı.

Elbisesinin dekoltesi gerçekten kötü ve vücudunu deforme gösteriyordu. Ünsal, yaşından kariyerine, anneliğinden yaşam tarzına kadar bir dekoltesiyle bütün eleştiri okların hedefi oldu tabii. Hoş, eleştirilmeyi hiçbir zaman dert etmeyen Ünsal, dozu biraz fazla kaçan kötü yorumları bile silmedi. Yalnız giyim konusunda zevkli olduğu düşündüğüm Ünsal, nasıl böyle bir kıyafet giydi bilemedim. Belki de amacı sadece dikkat çekmekti. Eğer öyleyse de başardı!!!



ALAKASIZ SEÇİMLER!

Bazı görünümlerde tek bir parça, bütün stilin yönünü değiştirmeye yeter. İlkem Öztürk'ün de stilinin başrolünü kahverengi kovboy şapkası üstleniyor; ancak diğer seçimler çok alakasız kalmış!

Dantel detaylı kahverengi üst ve açık renk jean kendi içinde dengeli bir görünüm yaratırken, spor ayakkabılar şapkanın verdiği western referansını tamamen başka bir yere taşıyor. Büyük süet çanta da bu uyumsuzluğu gidermek yerine görünümün ağırlığını artırıyor.