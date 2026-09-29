Nevzat Aydın, kurduğu online yemek sipariş sitesinin 2015 yılındaki satışından kazandığı 589 milyon doları zevkleri için harcamaya devam ediyor.

Dünya Futbol Şampiyonası, Formula I, Şampiyonlar Ligi, NBA final maçları gibi en önemli etkinlikleri yerinde izleyen Nevzat Aydın, meğer küçüklüğünden beri forma biriktiriyormuş. Forma biriktirme merakı, özellikle son iki-üç yıldır ayyuka çıkmış ve dünya çapında bir koleksiyonu olmuş.

Bazılarını müzayedelerden satın aldığı koleksiyonunda, 11 binden fazla forma varmış; yaklaşık beş binden fazlası da maçta giyilmiş formalarmış. Aydın, koleksiyonunda yer alan ve tarihe geçen efsane maçlarda terletilmiş formaları, yıldızların imzasını taşıyan kramponları, eldivenleri ve maç biletlerini, bencillik etmeyip sergilemeye karar vermiş. Ancak sergi mekanı çok manidar olmuş!

Trabzonspor sevdalısı Nevzat Aydın, koleksiyonundan özel bir seçkiyi hafta sonu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Gayrettepe'deki otelinde sergiledi. Bu kadar özel parçayı bir arada bir daha göremeyeceğini bilen spor tutkunları otele akın etti. "Belki ileride müze de gelir" diyen Nevzat Aydın'ın koleksiyonunu görenler gözlerine inanamadı.



EVLİLİK YORUMUNU BEĞENMEDİ!

Evliliğin eşiğinden döndüğü oyuncu Şükrü Ayyıldız'dan Ocak 2025'te ayrılan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bir yıl sonra çocukluk arkadaşı Aksel Muratyan ile flört etmeye başlamıştı. Ancak 32 yaşındaki Sibil'in onunla da evlenmeye niyeti yok sanırım! Sibil, geçen ay tek başına Londra'ya taşınacağını açıklamıştı.

Bir markanın davetlisi olarak Milano Moda Haftası'na giden Sibil'in oradan paylaştığı fotoğrafların altına gelen yorumlara baktım. Birinde "Aksel'le evlenirsin inşallah; senin düğününü görmek istiyorum" yazıyordu. Bütün yorumları beğenen Sibil, bir bunu beğenmemiş. İlginç değil mi?



USTALARLA SEZONU AÇIYOR

Müzayedeler, ara verdiği yaz mevsimin ardından start almaya başladı. Haziranda, sezonu büyük bir müzayede ile kapatan Olgaç Artam, resmin ustalarının eserleriyle yeni sezonun ilk müzayedesini yapıyor.

Modern ve çağdaş Türk sanatının farklı dönemlerini, eğilimlerini gözler önüne seren kapsamlı seçkide, aralarında Burhan Doğançay, Turan Erol, Erol Akyavaş, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abidin Dino'nun da aralarında bulunduğu ustaların özel eserleri yer alıyor. Müzayedede yer alan 400'ü aşkın eser, 4 Ekim'e kadar sürecek online müzayedenin ardından el değiştirecek.