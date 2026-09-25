19 Ekim 2023'te, 28 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer, 30 yaşındaki oğulları Haluk Sabancı Dinçer'in mürüvvetini görmeye hazırlanıyor. Dün Haluk'un nişanlandığı haberini duyunca detayları öğrenmek için Suzan Hanım'ı aradım; mutluluktan havalara uçuyordu.

Haluk, Suzan Hanım ve Haluk Bey'in 2020'de, bir düğün için gittikleri Güney Afrika'da tanışıp dost oldukları Amerikalı Carl- Gigi Grimstad çiftinin küçük kızları India ile nişanlanmış. Haluk ile India, 2020'de Grimstad ailesinin South Hamptons'daki evlerinde tanışmış. Londra'da yaşayan Haluk, India ile altı yıllık mutlu ilişkilerini resmiyete dökmeye karar verdiklerini geçen ay ailelerine söylemiş.

Ailelerden onay çıkınca da Haluk önceki gün, tatil için gittikleri Toskana'da nişan yüzüğünü India'nın parmağına takmış. Suzan Hanım, Amerikan adetlerine göre düğünü kız tarafının organize edeceğini ve gençlerden tarih beklediklerini söyledi. Bu arada dostlarıyla dünür olacakları için her iki aile de çok mutluymuş. Onların da, gençlerin de mutluluğu daim olsun.



AYRILIK ONA YARADI

Herkesin evleneceklerine kesin gözüyle baktığı Murat Pilevneli ile Aslı Pamir'in sekiz yıllık büyük aşkı Aralık 2023'te bitmişti. Murat Bey, üç ay sonra Senem Özgeren ile yeni bir aşka yelken açmış, senesine de evlenmişti. Aslı Pamir de teselliyi, 2024 yazında, kendisinden 16 yaş küçük Ali Çoban'da bulmuştu. Dün Senem Hanım'ın boşanmak için adliyenin yolunu tuttuğunu yazdım.

Aynı gün Aslı Pamir ile sevgilisi Ali Çoban'ı gördüm; gayet mutlu görünüyorlardı. Murat Pilevneli, Aslı Pamir'den sonra evlendiği kadından boşanırken Aslı Pamir'in ondan sonra başlayan aşkı devam ediyor. Sekiz yıllık aşkları biten çiftten kaybeden Murat Pilevneli olmuş gibi görünüyor!!!



'ANSIZ ANI' İLE SEZONU KAPATIYOR

Eylül ayı ile birlikte İstanbul'da sanat sezonu başlasa da, yaz boyunca tatilciler için birçok farklı sergi açan İzmir Özdere'deki galeride sergiler devam ediyor. Sanatı, sanatçıyı, yaratıcılığı ve üretimi odak noktasına alan, her sezon değerli sanatçılar ile sergiler ve workshoplar gerçekleştiren galeri, Mahmut Aydın'ın 'Ansız Anı' sergiyle sezona veda ediyor.

Bugün kapılarını açacak ve 1 Kasım'a kadar devam edecek sergi, insan bedeni ve figürü üzerinden bireyin çevresiyle kurduğu ilişkiyi, geçirdiği dönüşüm süreçlerini ele alıyor. Yolunuz o taraflara düşerse kaçırmayın.



SANAT KULÜBÜNDE ÖZEL BULUŞMA

Nurdan Akgün'ün genç sanatçılara destek olmak için kurduğu ve sanat danışmanlığını Prof. Dr. Marcus Graf'ın yaptığı Maison Yirmisekiz Sanat Kulübü, özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte, kulübün kurduğu lounge'ta sanatçılar, koleksiyonerler ve sanatseverler bir araya geldi.

Lounge'ta kulübün destek verdiği genç sanatçıların eserleri sergilenirken Leyla Alaton, Melis Buyruk ve Bager Akbay'ın sanat söyleşileri de etkinliğe renk kattı. Lounge'u, cemiyet hayatından sanat tutkunu birçok ünlü isim de ziyaret etti.