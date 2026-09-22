Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın hayatında radikal değişiklikler yaptığını öğrendim! Ünsal, hem Ekim 2024'ten beri birlikte olduğu genç sevgilisi Emir Ulusoy'u hem de çok sevdiği İstanbul'u terk etmiş. Evet yanlış okumadınız...

Önceki gün konuştuğum Ünsal, Murat Pilevneli'den olan kızı Sare, Paris'teki ünlü sanat okulu Lycee Moliere'e kabul edilince, Mirgün Cabas'tan olan oğlu Civan Mert'i de alıp Sare'nin peşinden Paris'e gittiğini söyledi.

Paris'e yerleşip çocuklarıyla birlikte yeni bir hayat kurduğunu belirten güzel oyuncuya, özel hayatındaki radikal değişikliğin sebebini de sordum. Emir Ulusoy ile iki yıldır süren ilişkisini, araya mesafe girdiği için yürütemeyeceğini düşünüp bitirme kararı aldığını ifade etti.

Bu arada, Emir Ulusoy'un ihanet ettiği ve bu yüzden ayrıldıkları yönünde dedikodular da ortalarda dolaşıyor ama beyan esastır. Tuba Ünsal, çocuklarıyla Paris'te kurduğu yeni hayatında mutlu olur umarım.



LONDRA'DA RENKLİ VE ANLAMLI DEFİLE

Moda tasarımcımız Neslişah Yılmaz, 'The Anatolian Garden-Anadolu Bahçesi' adını verdiği yeni koleksiyonunu Londra Moda Haftası kapsamında tanıttı. Yılmaz, Anadolu'nun doğasından, renklerinden ve kültürel mirasından ilham alan koleksiyonunu renkli bir defileyle moda dünyasına sundu.

Defilenin açılışını cemiyet hayatından Esra Oflaz, kapanışını ünlü oyuncu Juliet Mayhew'in yaptı. Bu arada büyük ilgi gören defilenin eğitime destek veren bir boyutu da vardı. Esra Oflaz'ın podyumda giydiği özel tasarımın satışından elde edilecek gelir, çocukların eğitimine katkı sağlamak üzere Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanacak.



ATİNA'DA TANIŞTILAR BOĞAZ'DA EVLENDİLER

Tarsus'un önde gelen sanayici ailelerinden Nazmi-Nilgün Hıdıroğlu'nun oğlu, işadamı İbrahim Hıdıroğlu ile Ankara'nın köklü tüccar ailelerinden Uğur-Nermin Uzel'in kızı Özlem Uzel, önceki akşam Boğaz'da vuslata erdi.

Kısa bir süre önce Atina'da ortak arkadaşlarının düğününde tanışan çift, İstanbul Boğazı'nın eşsiz atmosferinde hayatlarını birleştirdi.

Hıdıroğlu ve Uzel ailelerinin Tarsus, Ankara ve İstanbul'dan gelen yakın dostlarını rıhtımda karşılamasıyla başlayan düğün, gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Balayı için St. Barth'a giden çifte ben de mutluluklar diliyorum.



EVİNİ SANATA AÇIYOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) eski başkanlarından Oğuz Satıcı'nın kızı Diba Satıcı, evini sanat tutkunlarına açıyor. Diba Satıcı, Akaretler Sıraevler'deki evinde yer alan ve son zamanlarda genişlettiği özel sanat koleksiyonunu sanatseverlere göstermek için evini onlara açma kararı almış.

Ailesinden miras kalan Cumhuriyet dönemi ve modern eserlerin üzerine kendi seçtiği çağdaş sanat eserlerini de ekleyen Satıcı, evinde tarihi ve günümüz sanatını bir araya getiren özgün bir seçki oluşturmuş. 25 Eylül Cuma günü de evini açıp bu özel seçkiyi, sanatçı, sanatsever ve koleksiyonerlere gösterecek.