Eski manken, televizyon sunucusu ve oyuncu Gül Gölge şimdi de 'yazar' kimliğiyle adından söz ettiriyor. Geçen ay 'Lagom' adıyla bir kitap çıkaran Gölge, Şamdan Plus'a röportaj verdi ve kitabıyla kendisi hakkında birçok şey anlattı.

Gölge'nin açıklamalarında benim en çok ilgimi çeken, Saygı'nın ilk eşi Beril Batur ile olan yakınlığını anlattığı bölüm oldu. "Biz onunla çok farklı şeyler yaşadık, farklı yerlerden baktık. Üstelik çocuklarımız vardı ve dolayısıyla hayatlarımız zaten bir şekilde birbirine değmeye devam etti. Yıllar içinde konuştukça şunu da fark ettik: Geçmişte birbirimize dair düşündüğümüz bazı şeyler aslında bizim aramızda oluşmuş şeyler değildi. Dışarıdan gelen anlatılarla, yönlendirmelerle, eksik ya da farklı aktarılan bilgilerle şekillendi. Neyin, ne olduğunu konuşmak, birbirimizi ve kendi yaşadıklarımızı daha doğru anlamak yıllar sürdü. Yaşadığımız bazı şeyleri en iyi anlayabilecek iki kişinin yine biz olduğumuzu fark ettik. Sonunda geçmişte kalan yükleri taşımak yerine, yaşananları karşılıklı konuşup anlamlandırmayı ve kendi içimizde nihayetlendirmeyi seçtik. Bugün aramızdaki güzel ilişkinin temelinde de bu var; birbirimizi daha doğru bir yerden görebilmek…"

OKUYUP ARAŞTIRDI

Bu arada röportajında kendisiyle hesaplaşması, kendisini yeniden tanıması ve hayata bakışının değişmesini de anlatmış. Zaten kitap da bu yolculuktan çıkmış. "Kitap yazmak hayalini kurduğum bir şey değildi. Ama öğrenmeye çok meraklıyım. Özellikle insan doğası ve psikolojisi hep ilgimi çekti. Zaman içinde çok fazla kaynak edindim, okudum, araştırdım. Ama bir noktada fark ettim ki bütün o sorular dönüp dolaşıp beni kendimle buluşturuyor. 'Nasıl daha iyi bir anne olurum, neyi yanlış yapıyorum, neyi doğru yapıyorum, neden bazı şeylerde zorlanıyorum?' diye düşünürken aslında dışarıda aradığım birçok cevabın kendimde olduğunu fark ettim. Sonra bir noktada kendime şunu sordum: 'Peki ben bütün bu öğrendiklerimle ne yapacağım?' Kitap yazma fikri böyle ortaya çıktı."



ŞEN'İN AŞK TATİLİ BİTMİYOR

Mayısta flört etmeye başlayan Metin Şen ile Pınar Aydın'ın aşkı mutlu mesut devam ediyor. Bu arada sanırım aşıklar zamanında leylek sürüsüne denk geldi! Yaz başında başladıkları tatilleri halen devam ediyor. Metin Şen'in teknesiyle Ege'nin bizim tarafında demirlemedik koy bırakmayan aşıklar, son günlerde de Komşu'nun adalarında tatilin keyfini çıkarıyordu.

En son önceki gün Leros'tan paylaşım yapan Metin Şen, Yunan Adaları'na önümüzdeki yaza kadar veda ettiklerini söyledi. Bu arada Türk karasularına dönecekler ama tatillerinin biteceğini sanmıyorum. Tekneciler eylül sonuna kadar Hisarönü- Bozburun'da, ekimde de Göcek'te deniz keyfini sürmeye devam eder. Onlar da bu ritüele uyacaktır.



YENİ HAYATININ İLK DOĞUM GÜNÜ

Ülkemizin popüler bir çay markasının yönetim kurulu üyesi olan Harika Karakan, yeni hayatının ilk doğum gününü kutladı! Mart ortasında, 20 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi

Davut Tolga Batallı ile boşanan Harika Hanım, 20 gün sonra da şirketlerinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan babası Süleyman Karakan'ın vefatıyla sarsılmıştı. Hem yuvası dağılan hem de babasını kaybeden Harika Hanım, nisan ayından bu yana hiç ortalarda gözükmemişti. Yakın arkadaşları, Harika Hanım'ın doğum günü için önceki akşam, evinde minik bir kutlama organize etti.



30. YIL İÇİN ÖZEL GECE

Sultanahmet'te bir dönem cezaevi olarak kullanılan tarihi bina, 1996'da otele dönüştürülmüş ve Four Seasons Hotel Sultanahmet adıyla hizmet vermeye başlamıştı.

Otel, 30. yılını özel bir geceyle kutlayacak. Salı akşamı gerçekleşecek kutlama gecesinde Sunay Akın sahne alacak ve İstanbul'un geçmişi, insanları ve gündelik hayatından başlayıp otelin hapishane geçmişinden bugünkü serüvenine uzanan hikayesini anlatacak. Otelin Executive Chef'i Özgür Üstün de özel bir menüyle geceye lezzet katacak.



SAHNE KOSTÜMÜ GİBİ OLMUŞ

Sanat ve tasarım alanlarında sayısız yaratıcı isme eğitim veren New York'taki dünyaca ünlü Pratt Institute mezunu olan sanatçı ve tasarımcı Sedef Gali, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Sedef Hanım, hafta içinde katıldığı davette oldukça dikkat çekici bir stil tercih etmiş.

Gösterişli bir görünümde denge çok önemlidir. Burada da Sedef Hanım'ın payetli elbisesi çok şık ancak aynı ton metalik çizmelerle bir araya geldiğinde daha çok sahne kostümü gibi durmuş! Sedef Hanım bunun yerine sade bir topuklu sandaletle şık görünümünü koruyabilirdi.



BU KİBİRLİ HALLER ÇOK FAZLA!

Önceki akşam başrolünde olduğu filmin galasına katılan Tuba Büyüküstün'ün oyunculuğuna diyecek sözümüz yok. Yıllara meydan okuyan duru bir güzelliği var; o da kesin. Ancak Tuba'nın kibirli edası hoş değil!

Tuba, gala öncesi fotoğraf çekimi sırasında diğer oyuncuların yanına geliyor ve bütün ilgi ona kayıyor. O sırada küçük bir gerginlik de oluyor ama Tuba, o soğuk, hatta kimilerine göre kibirli halinden hiç ödün vermiyor.

Orada genç oyuncular var. Keşke böyle aniden kendiliğinden oluşan bir gergin havayı bu halleriyle daha da tetiklemek yerine oradaki genç oyuncuları kucaklayıcı, onları öne çıkarıcı bir tavır sergileseydi.

TREND RADARI



Bu sezon aksesuarların öne çıkacağı bir sonbahar olacak. Uzun süredir popüler olan loafer'lar bu sezon altın çağını yaşıyor. Her tarz ve renkte stillerde yer alacak olan loafer'lar sezonun yıldızlarından

Popüler olan çanta modellerinden biri kesinlikle oversize olan kol çantaları. Aşırı büyük Hobo modeller, konfor arayanlar için birebir.

Sezonda çantalarda çeşitlilik çok fazla. Popüler olan modellerden biri de dikdörtgen kesim retro görünümlü olanlar. Uzun askılarıyla hem konfor hem de retro görünümleriyle şıklık sunuyorlar.