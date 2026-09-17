Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yapılan son operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Aliye Nilperi Vatandost dikkatimi çekti!

İsmini gördüğümde aklıma ilk gelen kişi ise, cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Sibel Vatandost oldu. Sibel Vatandost, Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden biri olan Behruz Vatandost'un resmi nikahlı eşi.

Ancak Behruz Bey, gözaltına alınan Aliye Nilperi Hanım ile yaklaşık yedi yıldır yasak aşk yaşıyor. Hatta evli olmamalarına rağmen, Aliye Nilperi Vatandost, Behruz Bey ile evli gibi görünmek için 'Uzun' olan soyadını Vatandost olarak değiştirtmişti.

Sibel Hanım, her ortamda, halefi Aliye Nilperi Vatandost'a ah ediyordu. Bedduaları mı tuttu bilmiyorum ama bu gözaltı kararıyla Sibel Vatandost'un eteklerinin zil çaldığına eminim!!!



AİLESİNİN OKULUNA DÖNMÜŞ

Mehmet-Selin Tara çifti, Eylül 2010'da dünyaya gelen ve dedesinin adını taşıyan oğulları Sinan'ı, lise öğrenimi için geçen yıl "dünyanın en pahalı okulu" olarak bilinen İsviçre'deki Institut Le Rosey'e göndermişti. Ancak öğrendim ki, üç kardeşin en büyüğü olan Sinan, bu özel yatılı okulu hiç sevmemiş.

Ailesini ve arkadaşlarını da özleyince anne-babasına baskı yapıp İstanbul'a geri dönmüş. Sinan, sosyetik ailelerin çocukları daha doğduğunda kayıt yaptırdıkları, ailesine ait olan okulda lise öğrenime devam edecekmiş.



BİR ÖDÜL DE PARİS'TEN GELDİ

"Çocuk da yaparım kariyer de" diyen, tescilli güzel, üç çocuk annesi ve ödüllü yemek kitabı yazarı Aslıhan Koruyan Sabancı'ya bir ödül de Paris'ten geldi. Sağlıklı yaşam, beslenme ve gastronomi alanındaki çalışmalarıyla uluslararası başarılara imza atan

Sabancı, Paris'te düzenlenen World Gourmand "Best of the Best 30 Years Special Awards"ta, "Best of the Best For Your Career- Uluslararası Kariyer Başarı Ödülü"ne layık görüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayesinde gerçekleşen törende ödülünü alan ve "Bu ödülü almaktan büyük mutluluk ve onur duydum" diyen Aslıhan Hanım'ı tebrik ediyorum.



YENİ SERGİSİ BUGÜN AÇILIYOR

Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman ile Aslı Selgur'un İsviçre'de yaşayan sanatçı kızları Ebru Duruman, eserlerini İstanbul'da sergilemeye geldi.

Türkiye ve yurt dışında açtığı sergilerde dikkatleri üzerine çeken Ebru Duruman'ın bugün sanat tutkunları ile buluşturacağı kişisel sergisinin adı "Sessiz Mevcudiyet / Silent Presence". İsviçre'de ürettiği ve uzun süredir üzerinde çalıştığı sergisi İstanbul'da görücüye çıkıyor. Eleştirmenlerden hep olumlu yorumlar alan genç sanatçının yeni eserlerini ben de merak ediyorum.