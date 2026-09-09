2006'da 10 yıllık eşi Mehmet Germiyanlıgil'den boşanan Elif Dürüst'ün, 20 yıl sonra ikinci kez nikah masasına oturacağı haberi, yaz başında sosyete kulislerine bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık iki yıldır flört ettiği, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve dünyanın en büyük teknik meslek kuruluşu IEEE Senior üyesi olan, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Kerem Cılız ile Elif Dürüst'ün izdivacının tarihi ve mekanı da belliydi.

Yakınlarına ağustos sonunda, 'kırmızı yalı' olarak anılan, Anadolu Hisarı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'da evleneceklerini müjdelemişlerdi. Ancak neredeyse eylülün ortası oldu, ortada ne düğün var ne dernek! Aralık 2024'te tatile gittiği Kosta Rika'da geçirdiği kazada ölümden dönen ve "İkinci hayatıma başladım" diyen Elif Dürüst, bu yılın başında da New York'un ünlü estetikçisi Steven Levine'ye gidip kendini baştan yaratmıştı.

İkinci hayatında genç bir görünüme kavuşan ve aşkı bulan Elif Dürüst'ün izdivacı sanırım bir başka bahara kaldı. Bu arada uzun süredir birlikte hiç ortalarda da görünmeyen çiftin mutluluğuna gölge düştü ve ayrıldılar mı acaba. Yakında öğreniriz...



İSTANBUL'UN ELİTLERİNE MÜJDE!

Aralık ayında, dünyanın pek çok ülkesinde şubesi olan ünlü bir restoran zincirinin İstanbul'a geleceğini yazmıştım. İşadamı Artuk Yakut, şimdiye kadar pek çok iş insanının Türkiye'ye getirmeye çalışıp bir türlü başaramadığı ünlü restoranın Türkiye haklarını almayı başarmıştı.

Damak zevkine düşkün İstanbul'un elitlerine, restoranın önceki gün açıldığını da müjdeleyeyim. Zincirlikuyu'daki bir AVM'de kapılarını açan restoran, bakalım yurtdışındakiler kadar ilgi görecek mi?



İŞTE BÜYÜĞÜ FUTBOLDA KÜÇÜĞÜ!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın şirketinin üretimi olan insansız deniz araçlarını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tanıtırken çekilen fotoğraf karesi dikkatimi çekti. Yıldırım'ın yanında, ilk eşi Yıldız Hanım'dan olan büyük kızı Hande Gamgam vardı.

Biliyorsunuz, Aziz Yıldırım, 30 yıllık eşi Yıldız Hanım'dan Nisan 2010'da boşanıp, Mayıs 2011'de Gonca Çelikkıran ile evlenince, kızları Hande Gamgam ve Gülşah Gordi ile arası açılmış, 4 yıl öncesine kadar da küs kalmışlardı.

Demek ki, barışın ardından Hande Hanım iş hayatında babasının en büyük destekçisi olmuş. Biliyorsunuz Yıldırım'ı futbolda da, şimdiki eşi Gonca Hanım'dan olan küçük kızı Yaz, hiç yalnız bırakmıyor.



İLK SERGİ MÜZEDEN

Yaz sezonunda Bodrum'da sanata doyan tatilcileri, İstanbul'da da harika sergiler bekliyor. Sezonun ilk önemli sergisini, Türkiye'nin ilk çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern açtı.

Müzenin 10. koleksiyon sergisi olan "Aynı Mavinin Altında", Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Koleksiyon Sergi Salonu'nda dün ziyarete açıldı. Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden ele alan sergi, 40'ı ilk kez olmak üzere 232 eseri izleyiciyle buluşturuyor. Kaçırmayın derim...