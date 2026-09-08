Galatasaray'ın efsanevi başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas'ın şubat ayında boşandığını da, önce Yelda Süren'in, ardından Burak Elmas'ın yeni aşklara yelken açtığını da ilk bu köşede okumuştunuz. Yelda Süren ile Ferhat Ferhangil'in aşkı, önceki hafta Kahraman Sadıkoğlu'nun cenazesi törenine birlikte gidince belgelenmişti.

Aşıkların cenazede yan yana çekilmiş fotoğraflarını köşeme koyduğumda, aynı cenaze törenine yalnız gelen Burak Elmas'ın, yeni aşkı oyuncu Tuğçe Koçak ile acaba ne zaman birlikte boy gösterecek diye sormuştum. Cevap çok gecikmedi; Burak Elmas-Tuğçe Koçak aşkı da Bodrum'da belgelendi.

Metin Şen'in gönlünün yeni sultanı olduğunu da ilk bu köşeden öğrendiğiniz Pınar Aydın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraf karesinde aşıklar ilk kez birlikte fotoğraf karesine yansımış oldu. Sosyetede çok konuşulan ve herkesin ilk kez benden öğrendiği bu iki aşk, biri cenazeden diğeri tatilden gelen fotoğraflarla belgelenmiş oldu. Eski çiftin, yeni aşkları daim olur umarım.

KIZLARI DEĞİL AMA AİLESİ ONAYLAMIŞ

Eski manken Güzide Duran ile eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 'yasak aşk'ını, Mayıs 2025'te tüm Türkiye benden öğrenmişti. 18 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan 30 Mart'ta boşanan Güzide Duran'ın Fikret Orman ile ilişkisi mutlu- mesut devam ediyor. Bu ilişkiye henüz Orman'ın kızları Aslıgül ve Nazlı'dan onay çıkmasa da, Duran, Orman Ailesi'ne girmiş gibi görünüyor. Çünkü hafta sonunda birlikte bir düğüne giden aşıklar, orada Fikret Orman'ın amcasının eşi Hülya Orman Özkanaç ile birlikte fotoğraf çektirmiş. Bu arada Duran'ın, Fikret Orman'ın ablaları Ümit ve Kısmet Orman ile de arasının iyi olduğunu duyuyorum. Yani Fikret Orman'ın Güzide Duran ile aşkı, kızlarından değil ama ailesinden onay almış.

İSTANBUL SERGİSİYLE LONDRA'YA GİDİYOR

Emirgan'daki sanat galerisiyle İstanbul'un kültür sanat hayatında kendine yer edinen Şule Gazioğlu, yurt dışına açılıyor. Gazioğlu, yurt dışındaki ilk sergisini, 21 Eylül'de, Londra'da açacak. İlk yurt dışı sergisini de çok anlamlı bir sergiyle gerçekleştirecek. İrlandalı ünlü ressam Hector McDonnell'ın, İstanbul'dan ilhamla yarattığı eserlerden oluşan 'Istanbul's Light' adlı sergiyle Londra'ya gidecek. İstanbul'dan bir sanat galerisinin, İrlandalı bir sanatçının İstanbul temalı sergisinin Londra'da büyük ilgi göreceğini düşünüyorum. Şule Gazioğlu'nun küratörlüğünü de yaptığı sergi, Gallery 8'de Londralılarla buluşacak.

VAKIFTA GÖREV DEĞİŞİMİ

Toplumsal gelişime katkı sağlamak için kurulan Sabancı Vakfı'nda üst düzey bir görev değişimi olacak. 2018'den beri vakfın genel müdürü olan Nevgül Bilsel Safkan, 14 Eylül'de görevini devredecek. Vakfın yeni genel müdürü, sivil toplum, strateji ve yönetim alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Rana Tutcuoğlu olacak. Nevgül Bilsel Safkan ise, vakfın Mütevelli Heyeti Danışmanı olarak çalışmaya devam edecek. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Safkan'a vakfın etkisini artırdığı için teşekkür ederken, Tutcuoğlu'nun vakfı daha ileriye taşıyacağına inandığın söyledi. Hayırlı olsun...