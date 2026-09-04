Ünlü şarkıcı Berkay ile influencer eşi Özlem Ada Şahin, Arya ve Zeynep Mira'nın ardından, 19 Ağustos'ta Mihre adını verdikleri üçüncü kızlarını kucaklarına almıştı. Kızlarını sağlıkla büyütsünler. Bu arada sadece lüks yaşamını ve lüks marka kıyafet ve takılarını gösterdiği sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özlem Ada Şahin'in geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımı çok garibime gitti!

Üçüncü çocuğunun ardından "Her şeye yetişmeye çalışmak ve güçlü durmak zor" diye yazmış. Üç çocuk büyütmek tabii ki zor ama Özlem Hanım, iki kızını iki bakıcıyla büyütüyordu. Sanırım yeni doğan bebeği için de bir bakıcı tutmuştur. Ayrıca ev işleri için de bir yardımcısı var. Influencer'lık dışında bir iş yapmayan ve tek işi sosyal medyada kendi yaşamından fotoğrafları paylaşmak olan biri, neye yetişemiyor çok merak ettim doğrusu. Ya bu influencer'lık çok zor bir meslek ve biz bilmiyoruz ya da Özlem Hanım'a bakıcılar ve yardımcılar yetmiyor ve evde kendisi de çok çalışmak zorunda kalıyor!!!



İLK PAYLAŞIM BABAANNEDEN

Ünlü iş adamı Tuncay Özilhan'a kendi adını taşıyan torunu Tuncay Tacir ile Eylül 2025'te evlendiği eşi Öykü Hanım, haziran ayında torununun çocuğunu görme mutluluğunu yaşamıştı.

Ancak Tacir çifti, 'önce bebek, sonra nikah' modasına uyduğu için, ne büyük nine Emine Özilhan, ne babaanne olduğuna bin şahit isteyen Türkan Özilhan, ne de yeni anne Öykü Tacir, bebek Ziya'nın dünyaya geldiğini sosyal medyada paylaşmamıştı. Sonunda ilk paylaşım babaanne Türkan Özilhan'dan geldi. Türkan Hanım, oğlu, gelini ve dedesinin ismini taşıyan torunun birlikte çekilmiş bu fotoğrafını paylaştı.

İŞTE BOSTAN ŞIKLIĞININ SEBEBİ

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Feryal Gülman'ın sosyal medyada paylaştığı, bostan tarlasında, şık kıyafetlerle, elinde patlıcan kasasıyla çekilmiş bu fotoğrafı görünce şaşırdım ve merak edip aradım.

Meğer Feryal Hanım, iş toplantısı için Çanakkale Gelibolu'ya gitmiş. Toplantı çıkışında, iş ortakları "Burada bostanımız var. Gelin kendi elinizle sebze toplayın" demiş. Feryal Hanım da onları kırmamış ve bostana girmiş. "Çok keyifli oldu ama bostana gireceğimi bilsem ona göre giyinirdim" diyen Feryal Hanım, çok komik bulduğu için bu fotoğrafı paylaştığını da ekledi.

İKİ MUTFAK TEK SOFRADA BULUŞTU

Ünlü iş kadını Mine Özmen'in, memleketi Gaziantep'te açtığı ve şehrin en popüler adreslerinden olan restoran, Bodrum'a misafirliğe gitti! Özmen'in restoranı orada, Bodrum'un ünlü bir restoranıyla birlikte sezonun son tatilcilerine lezzet şöleni yaşattı.

Gaziantep'in Gault & Millau ödüllü restoranı, köklü sofra kültürünü Bodrum'a taşırken, şef Emir Hakan yönetimindeki yine Gault & Millau ödüllü Bodrum restoranını da Ege'nin yerel ürünleriyle özel lezzetler hazırladı. İki ödüllü restoranın özel lezzetlerini bir araya getirdiği sofraya, Pervin Ersoy, Pelin Karahan, Hande Subaşı, İpek Özmen Develi, Ahu Orakçıoğlu, Jaklin Güler gibi birçok ünlü isim de konuk oldu.