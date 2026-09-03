'En Zengin 100 Türk' listesinin demirbaşı Yalçın Sabancı'nın kızı Aysen Sabancı ile ünlü şarkıcı Mirkelam'ın sürpriz aşkını 14 yıl önce ilk bu köşeden öğrenmiştiniz.





Çok ortalarda gözükmedikleri için sık sık ayrıldıklarına dair dedikodular çıksa da, aşıkların 2012 yazında Bodrum'da başlayan müzmin ilişkisi mutlu-mesut devam ediyor. 14 yıldır flört eden ve evlenmeye niyetleri yok gibi gözüken aşıklar, yaz başından bu yana Aysen Hanım'ın Bodrum Türkbükü'ndeki yazlığında tatil yapsa da, objektiflere yakalanmamışlardı. Aşıklar, sezonun sonunda ilk kez birlikte görüntülendi.

Bodrum'dan bir beach'ten dönerken çekilen bu fotoğrafları, dedikoducuları susturur sanırım. Bu arada Aysen Hanım'ın kuzeni Sadıka Sabancı da yıllar önce Cenk Eren'e gönül vermiş; Eren ile evleneceklerini açıklayan Sadıka Hanım vuslata erememişti. Aysen Hanım da 14 yıldır flört ettiği Mirkelam ile nikah masasına oturmasa da, ilişkileri böyle mutlumesut devam edecek gibi görünüyor.



'KARDEŞLERİM' İLE İTALYA'YI FETHETTİ

En ünlü oyuncularımızdan Fadik Sevin Atasoy, ATV'de yayınlanan dizisi 'Kardeşlerim' ile İtalya'da da şöhret oldu. 'Kardeşlerim'in İtalya'da yayınlanmaya başlamasının ardından Atasoy, İtalyan izleyicinin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Dizide canlandırdığı Şengül karakteri, İtalyan izleyicilerin gönlünde taht kurdu ve sosyal medya hesaplarına İtalya'nın dört bir yanından sevgi mesajları gelmeye başladı. Hele Atasoy'un, İtalyanca bir video yayınlaması ve üniversitede bir yıl İtalyan Dili ve Edebiyatı okuduğunu ve onların sayesinde yeniden İtalyanca konuşmaya başlayacağını söylemesi İtalyan hayranlarını mest etti.



ADINA OKUL AÇILDI

Ülke olarak her seferinde göğsümüzü kabartmayı başaran dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen'i bu kez başkaları gururlandırdı. 30 Ağustos'un 104. yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Karamağara Koyu'nda 'Zafer Dalışı' gerçekleştiren Şahika Ercümen'in aynı yerde adını taşıyan yüzme okulu açıldı.

Ercümen mutluluğunu ve gururunu, "Adıma açılan bu okul, hayatımda unutamayacağım en güzel izlerden biri. Dilerim bu kapıdan nice güzel hayaller girer, umut dolu nesiller çıkar. Çünkü bir çocuğun geleceğine dokunmak, dünyada bırakılabilecek en güzel izdir" sözleriyle dile getirdi.



SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ

30 Ağustos'ta vefat eden ünlü armatör Kahraman Sadıkoğlu, önceki gün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından ebediyete uğurlandı. Eşi Jülide Sadıkoğlu ile oğlu Kemal Sadıkoğlu'nun taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, iş ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı.

Bu arada, Kahraman Bey'in oğlu Kemal Sadıkoğlu ile yedi yıllık evliliğini Aralık 2020'de bitiren Reyhan Baylan Acun'un paylaşımına denk geldim. Reyhan Hanım, cenazeye katılmadı ama kızı Lara Sadıkoğlu ve Kahraman Bey ile çekilmiş bir fotoğrafını, "Nur içinde yat sevgili Kahraman Sadıkoğlu" notuyla sosyal medyada paylaştı.