Tanışmalarının birinci yılında evlenip beş ay sonra ayrılan Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu'nun yaklaşık iki yıl süren çekişmeli boşanma davaları 16 Temmuz 2025'te sonuçlandı ama çekişmeleri halen bitmedi!

Çekişmelerinin odağında ise maalesef 19 Şubat 2024'te dünyaya gelen minik kızları var! Alara Mildon'un kızına Fatoş Mila adını vermesi ve babasına göstermemesiyle başlayan çekişme, Doğukan Dudaroğlu'nun mahkemeye başvurup, kızını iki haftada bir görme kararı aldırmasıyla devam etti.

Sonra Doğukan Bey, kızının ismini değiştirilip nüfusa Zeynep Lia olarak tescil ettirmek için dava açtı. Mart 2025'te, İstanbul 7. Aile Mahkemesi Fatoş Mila isminin nüfus kaydından silinerek Zeynep Lia olarak kayıt ve tesciline karar verdi. Ancak önceki gün Alara Mildon'un sosyal medya paylaşımını görünce şaşırdım!

Kızıyla Dalaman'a giden Alara Hanım'ın paylaştığı uçak biniş kartında, kızının adı 'Fatoş Mila' yazıyordu. Üstüne de "Bu bir resmi açıklamadır" notunu düşmüştü. Eğer kızına, ilk çıkardığı nüfus kağıdı ile uçak bileti almadıysa, mahkemenin isim değişikliği kararına itiraz edip kazanmış olmalı!

Henüz 2.5 yaşındaki kızlarına çektirdiklerine bakar mısınız? Babası Zeynep Lia diye, annesi Fatoş Mila diye sesleniyor kızına. Daha bu yaşta kızlarına kimlik bunalımı yaşatıyorlar; pes doğrusu...



VEFAT ZAMANI GURURLANDIRMIŞ!

Denizcilik dünyasının ünlü armatörü Kahraman Sadıkoğlu 88 yaşında hayata veda etti. Atatürk'ün hayatını kaybettiği 1938 yılında doğan Kahraman Bey, yarım asır sonra Atatürk'ün yatı Savarona'yı hurdaya gitmekten kurtarmıştı.

Aileye yakın bir dostum, Kahraman Sadıkoğlu'nun, Savarona'nın, 30 Ağustos'ta, Zafer Bayramı kutlamaları için Boğaz'dan geçerken vefat ettiğini söyledi ve gururla "Atamız yanına çağırmış demek ki" diye de ekledi. Ailesi, Kahraman Sadıkoğlu ile ne kadar gurur duysa az, 'Savarona'yı kurtaran iş adamı' olarak tarihte yerini aldı bile. Allah gani gani rahmet eylesin.



ÇOCUKLARI DUBAİ'DE OKULA BAŞLADI

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ, üç yıl önce Dubai'ye taşınmıştı. Geçen yıl ablası ve eniştesi Neslişah-Engin Altan Düzyatan'ı da Dubaili yapan Aslışah Hanım ile Kaan Bey, önceki gün okul heyecanı yaşadı.

Eylül 2021'de doğan oğulları Cem ile Şubat 2023'de dünyaya gelen kızları Ada, okullu oldu. Çocuklarını Dubai'deki Harrow International School'a kaydettiren çift, okulun ilk günü çocuklarını birlikte okula götürdü. Neslişah- Engin Altan Düzyatan çifti de, çocuklarının eğitimi için Dubaili olmuştu.