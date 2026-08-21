Sunucu Özlem Yıldız'ın 2013'te boşandığı eski eşi Sinan Serter, 2021'de sosyal medyada evcil hayvan ticaretine başlamıştı. 2009 yılında maddi sıkıntıya girene kadar çok şaşalı bir hayat süren Sinan Serter'in Instagram'da açtığı hesaptan hayvan ticareti yapması, cins köpek ve kedileri 3-5 bin Euro'lara satması benim gibi herkes tarafından yadırganmıştı.

Yüzlerce hayvansever, hayvan ticaretinin durması için her fırsatta çağrı yaparken; Derin Mermerci gibi sosyeteden birçok isim, yardıma muhtaç sokak hayvanlarını korumak, sahiplendirmek için canla başla çalışırken Sinan Serter'in de bu işlerden elini ayağını çektiğini düşünmüştüm; yanılmışım! Hatta işi büyütüp artık kendi sosyal medya hesaplarından evcil hayvanları pazarlamaya başlamış; pes doğrusu!

Bu arada benim bildiğim sosyal medyada canlı hayvan ticareti yapmak yasak, artık kendi hesabından bu işi yapacak kadar cesaret gösteren Sinan Serter'e kimse bir şey demiyor mu? Son olarak Sinan Serter'den evcil hayvan alanlara da iki çift lafım var. Madem o kadar hayvanseversiniz; satın alacağınıza sokak hayvanlarını sahiplenin. Cins olmazsa hayvan sevmiyor musunuz?



TEPKİLERE DAYANAMAMIŞ!

Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı'nın, geçen yıl boşandığı 27 yıllık eşi Faruk Bilen'in yakın arkadaşı Ozan Ekşi ile flört ettiğini ilk bu köşede okumuştunuz.

Sosyetenin diline doladığı bu aşkta asıl bomba; yeni aşkının, boşanma davalarında eski eşinin şahidi olmasıydı! Duydum ki, milletin ağzına sakız olmaktan sıkılan ve yakın çevresinden de tepki alan Çiğdem Sabancı, Ozan Ekşi ile ilişkisini bitirmiş.

Ancak çifte yakın bir arkadaşım, Ozan Ekşi'nin bu aşkın peşini bırakmayacağı, Çiğdem Sabancı'nın da ortalığın durulmasını beklediğini söyledi. Bakalım zaman ne gösterecek...



ALBÜMÜ ÇOK BEĞENİLDİ

On parmağında on marifet olan iç mimar, ressam ve yazar Melda Kamhi Kosif, şimdi de şarkıcı olarak adından söz ettiriyor. Haziran ayında 'Ruhun Fısıltısı' adını verdiği üçüncü kitabını okurlarıyla buluşturan Melda Hanım, son olarak 15 yaşından bu yana yazdığı şarkı sözlerinin yer aldığı 13 şarkılık bir albüm çıkardı.

Kosif'in, beste, aranjman ve seslendirmede yapay zekadan destek aldığını söylediği, dijital platformlarda yayınlanmaya başlayan şarkıları çok beğenildi. Bu arada Melda Hanım'ın kardeşi Lara Kamhi Fert de, önceki yıl 23 yıllık hayalini gerçekleştirip 'Boşversene' adıyla bir single çıkarmıştı.



TATİLE SANAT EŞLİK EDİYOR

Sanatı kışın Kartalkaya, yazın da Antalya'ya taşıyan ünlü bir otel zinciri, Art'n Palazzo adını verdiği sergi serisinin dördüncüsünü Belek'te sanatseverlerle buluşturdu.

Ağustos başından bu yana ziyaretçilerini ağırlayan sergide, aralarında Nilay Özenbay ve Laura Margarita'nın da olduğu yerli ve yabancı 26 sanatçının 102 eseri yer alıyor. Otelin lobi, koridor, havuz ve ortak yaşam alanlarına yayılan eserler, tatilcilere klasik bir galeri deneyiminin ötesinde bütüncül bir sanat yolculuğu sunuyor. Sergi 30 Kasım'a kadar açık kalacak.