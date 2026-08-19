Merhum Faruk Yalçın'ın 2008'deki vefatına kadar yaşadığı yalısını, çocukları satıyor. Yaşadığı yıllarda, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Faruk Yalçın, Kanlıca'daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı'nı satın almış ve 1989 yılında restore ettirip ailesiyle orada yaşamaya başlamıştı.

Ölümüne kadar yaşadığı ve 'Faruk Yalçın Yalısı' olarak anılan yalıyı, mirasçıları olan, ilk evliliğinden çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail ile ikinci evliliğinden doğan Süreyya Yalçın'ın satışa çıkardığını öğrendim.

Aslında yalıyı aylar önce el altından satmaya çalışmışlar ama alıcı çıkmayınca bir emlak şirketiyle anlaşmışlar. Babalarının adını taşıyan yalıyı kaça satışa sunduklarını da öğrendim; tam 55 milyon dolar, Türkçesi 2 miyar 640 milyon lira. Aslında önce 70 milyon dolardan kapıyı açmışlar ama kimse ilgilenmeyince fiyatı 55 milyon dolara kadar çekmişler. Bu arada Faruk Yalçın, çocuklarına 4 milyar dolar servet bırakmıştı. Hatta bu servet için ilk eşinden olan çocuklarıyla ikinci eşinden olan Süreyya Yalçın davalık olmuştu. Üç yıl önce anlaşmışlar ve İsviçre'deki nakit parayı paylaşmışlardı. Şimdi de yalının satışı için anlaşmışlar. Bu kadar büyük servet bırakan babalarının hatırasını ve de adını taşıyan yalıya bile sahip çıkmamaları ve satmaları tam bir vefasızlık örneği bence! Para sen nelere kadirsin!!!





YEĞENİ DE SATMIŞTI

Merhum Faruk Yalçın'ın yeğeni Neşet Yalçın da, iki yıl önce yalısını satmıştı.

Neşet Bey, yıllardır oturdukları tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı, 42 milyon dolara satışa çıkarmış ama 2024'te, 32 milyon dolara 'Petrol Kralı' olarak tanınan işadamı Ercüment Cafer Bayegan'a satmıştı.



PASTAYI PAYLAŞAMADILAR

Kylie Jenner'in 29. doğum günü pastasının aynısını, iki gün sonra Leyla Ilıcalı 22. doğum gününde üflemişti. Kardashian-Jenner ailesinin Los Angeles'tan komşusu olan Begüm Şen'in görüp yaptırdığı pasta resmen olay oldu!

Önce Rachel Araz Kiresepi, "Kylie'nin taşlı pastası trend olmuş ama iki sene önce arkadaşıma yaptırmıştım. Olmaz öyle alınırım aaa" diye ilk kendisinin yaptırdığı iddiasıyla çıktı ortaya! Önceki gün de sosyal medya fenomeni Rojda İlaldı Gürbüz, bir arkadaşının, "Senin bu pastayı Kylie'den önce yaptırmış olman..." paylaşımını, "E doğru" yazarak tekrar paylaştı. Ne pastaymış arkadaş; herkes "ilk ben yaptırdım" diyor!



'LUCİFER'İN YILDIZI MARMARİS'TE TATİLDE

Dünyaca ünlü isimler bu yaz da Ege ve Akdeniz kıyılarımızı komşu kapısı yaptı. Bu isimlere son olarak izlenme rekorları kıran fantastik polisiyekomedi dizisi Lucifer'in başrol oyuncusu Lauren German katıldı.

German, 2017'de Marmaris yakınlarındaki Söğüt Köyü'ne göçen ve o taraflara yolu düşen herkesin uğradığı bir restoran açan Dilara Endican'ın mekanına gitmiş. Endican, German ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp altına da, "Tatlı, mütevazı kişiliğiyle kalbimizi çaldı" yazmış. Bakalım yaz bitene kadar daha kimleri göreceğiz.