Sosyete Bodrum’dan vazgeçemiyor. Tekne sahibi olan sosyetikler bile, her ne kadar Yunan adalarına kaçamak yapsalar da dönüp dolaşıp Bodrum koylarına demir atıyor

Lüks tatilin merkezi olan ve ünlülerin akın ettiği Bodrum, tekne sahiplerinin de vazgeçilmez adresi. Tekne sahibi sosyetikler, Yunan adalarını turlasalar da dönüp dolaşıp geldikleri yer hep Bodrum oluyor. Ve yazın çoğunu da Bodrum koylarında geçiriyorlar.

Son zamanlarda Bodrum koyları en yoğun zamanını yaşıyor; demir atan tekneler yüzünden iğne atsanız yere düşmüyor. Kimi eşiyle, kimi ailesiyle, kimi sevgilisiyle, kimi de tek başına teknesinde Bodrum'un keyfini sürüyor. İşte bugünlerde Bodrum koylarına demir atan ünlü isimler...

SEVGİLİSİYLE TATİL YAPIYOR

İşadamı Cem Hakko da Bodrum'a demir atanlardan. 71 yaşındaki Cem Bey, kendisinden 34 yaşında küçük sevgilisi Nazlı Kayaaslan ile yazı Bodrum'da teknesinde geçiriyor.

ONLAR DA BODRUM'CU

STFA'nın üç veliahdından, evliliği mutlu mesut devam eden tek kişi olan Alp Taşkent, her yıl olduğu gibi bu yaz da eşi Serra Hanım ile tatil rotalarını Bodrum'a çevirdi.

TATİLLE İŞ BİR ARADA

Sosyetenin ve iş dünyasının sevilen ismi Pelin Akın Özalp, Bodrum'daki ailesine ait tatil köyünde hem çalışıp hem tatil yapıyor.

EGE'DEN VAZGEÇMİYORLAR

2017 yılından bu yana Londra'da yaşayan emlak kralı Dikran Masis ile 35 yaş küçük eşi Yasemin Hanım, her yaz olduğu gibi oğulları Theo ile Bodrum'da tatil yapıyor.

ADLİ TATİLİ BODRUM'DA GEÇİRİYOR

Ali Nuri-Dilek Türker çiftinin babası gibi hukukçu kızları Lara Ünsal, 31 Ağustos'a kadar de-devam edecek adli tatil süresini vam ailesiyle Bodrum'da geçiriyor.

KIZI VE AİLESİ HEP YANINDA

İki yıl süren çekişmeli süreçten sonra geçen yaz boşandığı Doğukan Dudaroğlu ile kızları Zeynep Lia için halen davalık olan Alara Mildon, kızı ve anne-babasıyla Bodrum'da tatilde.

DOSTLARINI AĞIRLIYOR

Bodrum'un gediklilerinden işadamı Taha Tatlıcı, Türkbükü açıklarındaki teknesinde dostu Ömer Malaz, Melis Murathanoğlu ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

BU SENE DE BEKAR GEZİYOR

Boşandıktan sonra Çapkınlar Ligi'ne geri dönen, aralarında Tuvana Türkay, Aslı Turanlı'nın da olduğu pek çok güzelle aşk yaşayan İzzet Antebi, bu yaz da Bodrum'da bekar geziyor!

ÇEŞME MOLASI SONA ERDİ

Mimar ve sosyal medya içerik üreticisi Mihre Mutlu da Bodrum'un gediklilerinden. Bir haftalığına Çeşme'ye giden Mutlu, önceki gün Bodrum'a geri döndü.

ELEŞTİRİLERİN SEBEBİNİ BULMUŞ!

Üç çocuk annesi Hande Demir, yine aşırı zayıflığıyla gündemde! Herkesin ağzına doladığı Hande Hanım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıskanıyorlar, ondan bu eleştiriler" diyor! Evet, fazla zayıflık da, fazla kilo gibi herkes için her zaman eleştiri konusu oluyor maalesef. Hoş, Hande Hanım kendisini bu halde beğeniyorsa ve herhangi bir sağlık sorunu yoksa tabii ki kimsenin bir laf söylemeye hakkı yok. Ancak Hande Hanım'ın zayıflığına olan eleştiriler, sırf kıskançlıktan değil sanki! Birçok kişi gibi bence de Hande Hanım'ın bu denli zayıflığı hiç sağlıklı görünmüyor. Bu arada eleştirilere kulak tıkamak, "Kıskanıyorlar" demek yerine, onu ve sağlığını düşünenlere nazik bir şekilde "Sağlıklıyım" dese ve konuyu kapatsa daha şık olabilirdi.

ZORLAMA BİR KOMBİN

Eşi Caner Erdeniz ve çocuklarıyla Bodrum'da tatil yapan oyuncu Müge Boz, bu hafta radarıma katılan isim oldu. Müge Boz'un yaz stilinde, sezonun öne çıkan dantel pantolonunu görüyoruz. Bu pantolon, hem boyu hem büzgüsü hem de dantel detaylarıyla kolay taşınabilecek bir parça değil. Burada da maalesef doğru bir görünüm yok. Üstüne giydiği atlet de olmamış. Pantolonla bütünleşecek dantel detaylı bir gömlek, ya da daha yumuşak kumaşlı bir bluz olabilirdi. Bu arada bluzun içinden görünen siyah sutyene, siyah sandalet, kahverengi çanta ve desenli fuların eklenmesiyle kombin daha da yönünü kaybetmiş!





Bu yaz bluzlar hiç tek düze değil. Asimetrik kesimler, tek omuzlar, drapeler, bağlamalar ve heykelsi kollar, en sade kombini bile tek başına dikkat çekici hale getiriyor.





Bu yaz bluzlar hiç tek düze değil. Asimetrik kesimler, tek omuzlar, drapeler, bağlamalar ve heykelsi kollar, en sade kombini bile tek başına dikkat çekici hale getiriyor.





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