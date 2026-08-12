Yaklaşık 25 yıllık evliliklerini bitirdiklerini ilk bu köşeden öğrendiğiniz Galatarasay'ın 38. başkanı Burak Elmas ile Galatasaray'ın efsanevi başkanı Reha Süren'in kızı Yelda Süren cephesinde sürprizler bitmiyor! Şubat ayında boşanarak herkese büyük bir şok yaşatan çiftten ikinci sürpriz Yelda Süren'den gelmişti.

Boşanmanın üstünden çok zaman geçmeden Sevil Sabancı'nın evliliğin eşiğinden döndüğü işadamı Ferhat Ferhangil ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Burak Elmas'tan misilleme gecikmedi ve ondan da sürpriz bir aşk haberi geldi. Öğrendim ki, Burak Bey de yeni bir aşka yelken açmış. Ancak Burak Bey, eski eşi gibi yine kendi çevrelerinden değil bu kez sanat dünyasından ünlü bir isme gönlünü kaptırmış.

Burak Bey, sinema ve dizi oyuncusu Tuğçe Koçak ile aşk yaşıyormuş. 43 yaşındaki Tuğçe Koçak'ın da, 52 yaşındaki Burak Elmas gibi başından bir evlilik geçmiş. İlişkileri tam ne zaman başladı öğrenemedim ama çok mutlu olduklarını ve birbirlerine iyi geldiklerini öğrendim. Ne diyelim; hepsinin mutluluğu daim olsun.

BETTİNA MACHLER'İN EN DOĞAL TATİLİ

24 yıllık eşi Cem Hakko'dan 2006'da boşanan Bettina Machler, 15 yıllık hayat arkadaşı Sinan Dereli birlikte Komşu'nun Kefalonya adasında tatilde. Tekneyle tatile çıkan çifte, eski eşi Cem Hakko'nun yeğenleri İzer-Sima Lodrik ve çocukları da eşlik ediyor.

Bettina Hanım, bu tatilinden de yine bilmem kaç metre yükseklikten denize atladığı, hayat arkadaşı Sinan Bey ile aşk kokan pozlarının da içinde olduğu birçok fotoğraf paylaştı. O fotoğrafların en ilginci ise, Sima Hanım ile arkalarında yaban domuzlarının olduğu pozlardı.

Bu arada o domuzlar denize de girmiş ve Bettina Hanım onlarla birlikte yüzmüş. Domuzların denize girdiği kadar doğal koyu nerede buldular acaba merak ettim.

10 YILLIK AŞKTA MUTLU SON

Mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum iş adamı Can Dikmen ile yazar Meltem Gökhan, yaklaşık 10 yıllık beraberliklerini nikahla taçlandırdı. Önceki gün Bodrum'da sadece çok yakın dostlarının katıldığı minik bir nikah töreniyle bir ömür mutluluğa "evet" diyen çift, 10 Ekim'de dostlarına büyük kutlama daveti verecek. İmza sonrası, nikah masasından gelinlik ve damatlıkla denize atlayan çiftin hep böyle eğlenceli ve mutlu bir evlilikleri olur inşallah.

GELENEK BOZULMADI

Volkan Büyükhanlı'nın Bodrum'daki otelinde gerçekleştirdiği 'Ken on the Beach' sahne buluşması, artık gelenekselleşti. Sonuncusu ise önceki gün gerçekleşti. Otelin sahilinde gün batımında başlayan ve dolunay eşliğinde devam eden etkinlikte misafirler yine müzik ve eğlence dolu bir gece yaşadı.

Konseri izleyenler arasında, Cem Hakko ile sevgilisi Nazlı Kayaaslan, Ergin-Berna Ataman çifti, Çiğdem Sabancı'nın da olduğu iş, sanat ve cemiyet hayatından tanınmış isimler vardı.