2013 yılında 28 yıllık eşi Kemal Gülman'ın kendisini 22 yaşında bir kızla aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan Feryal Gülman, 13 yıl sonra özel hayatında mutluluğu yakaladı. Zorlu geçen 8.5 yıllık boşanma süreci ve tazminat davaları derken 2022'de 20 milyon lira tazminatla bu defteri kapatan Feryal Hanım, bu yılın başında ise kalbini aşka açmıştı.

13 yıl boyunca yanında erkek sinek bile görmediğim Feryal Hanım, işadamı Ali Kösedağ'a gönlünü kaptırmış, ilk aylarda gözlerden uzak yaşadığı aşkını, mart ayında onunla bir davete katılarak dosta düşmana ilan etmişti. O günden beri de neredeyse her davete birlikte katılıyorlar, tatillere birlikte gidiyorlar ve hatta el ele pozlar veriyorlar. Feryal Hanım'ın da artık sürekli yüzü gülüyor.

Feryal Hanım'ın arkadaşları, bu aşkın kendisine çok iyi geldiğini, bunca yıl sonra ilk kez onu bu kadar mutlu gördüklerini ve onca yaşadığı şeyden sonra bu mutluluğu hak ettiğini söylüyor. Ali Kösedağ cephesinden de benzer şeyler duyuyorum Ali Bey, uzun süredir hiç bu kadar mutlu olmamış. Demek ki, birbirlerine çok iyi gelmişler. Her ikisi de ikinci baharlarında buldukları aşkın mutluluğunu yaşıyor. Daim olsun...

AŞKI BULMUŞ AMA AŞIK ORTADA YOK!

Geçen ay Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yakınlaştığı iddia edilen Alara Mildon, kızı Zeynep Lia ve ailesiyle Bodrum'da yaz tatilini geçiriyor. Alara Hanım, geçtiğimiz gün, yaz tatilinden, yazla ilgili manidar bir paylaşım yaptı.

"Her yazın bir hikayesi vardır; bu yazınki ise senin adını taşıyor" yazıp altına kalp emojisi koyan Alara Hanım'ın aşkı bulduğu ortada ama o aşk Okan Buruk ile mi yoksa başka biri mi kalbini çaldı bilmiyorum; yakında öğreniriz. Bu arada bu yılın başında da kendisine gelen, 100 adet beyaz gülün fotoğrafını paylaştı Alara Hanım. Sanki o beyaz güller işe yaramış ve yeni bir aşka kapıyı aralamış olmalı ki, Alara Mildon'un bu yazına aşk damgasını vurmuş.

İSTANBUL'DA DA SERGİLER SÜRÜYOR

Sanat, yazın tatilcilerle birlikte ağırlıklı olarak Ege ve Güney sahillerine göç etse de, İstanbul'da da güzel sergiler açılıyor. Pera Müzesi'nde, Asker Ressamlar Kuşağı'nın önde gelen isimlerinden Halil Paşa'nın yaşamına ve üretimine odaklanan 'Suyun Kıyısında: Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı' sergisi de onlardan biri. Dr. Özlem İnay Erten küratörlüğünde hazırlanan; sanatçının portre, natürmort ve peyzajlarını, yaşamını şekillendiren coğrafyalar ve kültürel çevrelerle birlikte ele aldığı sergi 23 Ağustos'ta bitiyormuş. Kaçırmayın derim...

BODRUM'DA KOZMETİK BULUŞMASI

Bodrum'da davetler hız kesmiyor. Geçen hafta da, lüks kozmetik markalarını tek çatı altında buluşturan bir kozmetik şirketinin daveti oldu. Bilge Kuru ev sahipliğinde gerçekleşen davet, cemiyet, moda ve güzellik dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Bodrum'da düzenlenen davette misafirler, lüks kozmetik markalarını yakından deneyimleme fırsatı buldu.