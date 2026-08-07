Geçen hafta İstanbul'daki özel bir üniversitenin psikoloji bölümünden mezun olup ikinci üniversite diplomasını alan Nazlı Sabancı, ikinci bebeğini kucağına almak için artık gün sayıyor. 2021 yılında Hacı Sabancı ile evlenen ve Ağustos 2023'te kızı Arzu Alara'yı dünyaya getiren Nazlı Hanım'ın bu kez bir oğlu olacak.

Yakın çevresinden öğrendim ki, Nazlı Hanım oğlunu normal doğumla dünyaya getirecekmiş. Şaşırmadım desem yalan olur. Çünkü son yıllarda sosyeteden kimsenin normal doğum yaptığını duymadım. Hepsi, en sağlıklısı normal doğumken doğum sancısı çekmeden kolayca doğum yapmak için sezaryeni tercih ediyor.

Gerçi sadece sosyete de değil sezaryeni tercih eden o kadar çok ki ve sezaryenle doğum yapanların oranı o kadar çok arttı ki, iki yıl önce Emine Erdoğan'ın himayesinde Sağlık Bakanlığı, 'Normal Olan Normal Doğum' adıyla eylem planı ve farkındalık kampanyası başlatmıştı. Nazlı Hanım'ın sosyeteden hemcinslerinin aksine 'Normal Olan'ı tercih etmesini takdir ettim doğrusu. Bu arada Nazlı Hanım'ın iki yıl önce kızı Arzu Alara'yı da normal doğumla dünyaya getirdiğini öğrendim. Gerek sosyetedeki arkadaşlarına gerekse diğer anne adaylarına örnek olur umarım.

VEFAT SONRASI DEDİKODU!

Türk denizciliğinin duayen ismi Asaf Güneri, pazartesi günü Sakız Adası'nda teknede geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Asaf Bey'in vefatıyla sosyete, yıllardır boşanmaya çalışan oğlu ve gelini Zihni Turgut-Meltem Güneri'nin şimdi boşanacağını konuşmaya başladı! 2013 yılında darp ettiği iddiasıyla eşinden şikayetçi olan, sonrasında affedip 2016'da oğullarını dünyaya getiren Meltem Hanım, birkaç yıldır eşinden boşanmak istiyordu. Ancak eşinin üzerine bir şey olmadığı, merhum Asaf Bey'in de istediği tazminatı ve nafakayı vermediği için boşanamamıştı. Sosyetede şimdi Güneri çiftinin boşanabileceği ve Meltem Hanım'ın da istediği tazminat ve nafakayı alabileceği konuşuluyor.

TÜRK ÇAĞDAŞ SANATI BALİ'DE

Yazın sanatı, Ege ve Akdeniz sahillerine tatilcilerin ayağına taşıyan İstanbul galerilerinden bir bağımsız sanat platformu, bu işi uluslararası boyuta taşıdı! Sanatçı Halime Türkyılmaz'ın kişisel sergisi, Endonezya'nın tatil merkezi Bali'de açtı. Hafıza ve aidiyet kavramları etrafında şekillenen sergi, Türk çağdaş sanatını Bali'de uluslararası sanat çevreleriyle buluşturarak kültürlerarası diyaloğa da katkı sunuyor. Ayrıca Türkiye ile Endonezya arasında kültürel diyaloğu güçlendiren önemli bir uluslararası iş birliği örneği olarak da öne çıkıyor. Emeği geçenlerin ellerine sağlık.

BODRUM'DA MÜZİK ZİYAFETİ

Son dönemdeki performanslarıyla dikkat çeken ve herkesin beğenisini kazanan Limak Flarmoni Orkestrası, geleneksel yaz konserlerine başlıyor. Orkestra, bu kapsamda ilk konserini 22 Ağustos'ta Bodrum'da verecek ve dünyanın saygın tenorlarından Murat Karahan ile Avrupa'nın yükselen soprano yıldızlarından Tamara Radjenovic'i aynı sahnede buluşturacak.

Konseri, uluslararası kariyeriyle dikkat çeken orkestra şefi Darko Butorac yönetecek. Bodrum'daki tatilcilerin bilgisine; bu konser kaçmaz...