Sosyetenin ünlü ismi Derin Mermerci'nin sosyal medyada bir paylaşımına denk geldim. Derin Hanım, zikir çektiğini söylediği paylaşımına gelen yoğun eleştirilere cevap veriyordu. Mermerci, zikir çekmenin kendisi ve ailesi için doğal bir rutin olduğunu vurguluyordu. Zikir çekmenin kendisi için müthiş bir rahatlama ve meditasyon olduğunu söyleyen Mermerci, bu duruma gösterilen şaşkınlığa şaşırdığını belirtiyordu.

"11 yaşındaki çocuklarım da 'Ya Şafi', 'Ya Vedûd' gibi zikirleri çekiyor. Niye bu kadar garipsediniz anlamadım" diyen Mermerci, hatta zikir konusunda uyarılarda da bulunuyordu. Zikirlerin bilinçli yapılması gerektiğine dikkat çekip şunları söylüyordu: "Her zikrin belirli bir sayısı ve anlamı vardır. Bilmeden çekmeyin, hepsinin başka bir anlamı var." Anlaşılan takipçileri, Mermerci'ye zikir çekmeyi yakıştıramamış. Bir kısım takipçi inanmadığını belirtip yorumlar yaparken birçok kişi de Mermerci'ye destek yorumları yaptı.

Herkesin inancını özgürce yaşamasının doğal olduğu mesajları atıldı. Çocuklara küçük yaşta manevi değerlerin öğretilmesi de takdir edildi. Ayrıca yaşam tarzına göre kişilerin inancı hakkında hüküm verilmesinin doğru olmadığını vurgulayanlar da vardı. Bence olumsuz yorum yapanların yazdıkları 'kötü'lükten kaynaklanıyor. Mermerci, videonun sonunda herkesi daha 'duyarlı' ve 'iyi' olmaya davet ediyor; bu davete icabet edin...

'YANLIŞ ANLAŞILDIM'

Derin Mermerci, söz konusu videoda, geçtiğimiz gün yalıda yaşamanın zorluklarıyla ilgili paylaştığı sözlerine gelen eleştirilere de cevap veriyordu. Yanlış anlaşıldığını belirten Mermerci "Yalıda oturduğum için şikayet etmedim, sadece 'herkesin sandığı gibi değil' demek istedim. Ama şunu çözemiyorum; iyi olun ya! Güzel şeyler yapalım. Ben mesela bu sabah 07:40'ta uyanıp yardıma muhtaç bir hayvanı kurtardım" diyordu.

HEMCİNSLERİ BARIŞMASINA KIZDI!

Demet Şener, hemcinslerinin tepkisini çekti! Nedeni de; olaylı bir şekilde boşandığı eşi İbrahim Kutluay ile oğulları Ömer'in maçlarını izlemek için bir araya gelip samimi pozlar vermesi ve ardından da hep birlikte tatile çıkmaları. Bu duruma "Sana çok zor şeyler yaşatan birini niye affediyorsun" diye hemcinslerinden birçok yorum alan Şener, "Sadece çocuklarımız için bir arada tatildeyiz; o kadar" diye cevap verdi.

Benim de o kadınlara iki çift lafım var: Her ne yaşanmış olursa olsun, bir kadının çocuklarının babasıyla barışıp dost olması güzel değil mi, bu dostluğun çocuklarını çok mutlu edeceğini bilmiyor musunuz? Ömür boyu düşman mı olsunlar, bunu istiyorsunuz? Pes!!!

BODRUM'DA 25. YIL SERGİSİ

Murat Pilevneli'nin 2001 yılında kurduğu, 2010'da ortak aldığı Melkan Gürsel ile Taha Tatlıcı'ya senesinde tamamını devrettiği galeri 25 yaşında. Çağdaş sanatın öncü galerisi; 25. yıl kapsamında sanatçı Elif Uras ile Bodrum'da özel bir davet gerçekleştirdi.

Melkan Gürsel ile Mustafa Bulmuş ev sahipliğindeki yapılan açılış davetinde, sanat, tasarım ve iş dünyasından isimler bir araya geldi. Elif Uras'ın doğa, tarih ve kültürel belleğe göndermelerde bulunan çalışmaları, davete katılan ünlü isimler tarafından çok beğenildi.