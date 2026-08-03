25 Ekim 2022'de Karayipler'de cruise tatilindeyken gizemli şekilde gemiden düşüp kaybolan sosyetenin sevilen ismi Dilek Ertek'in hayatı film oluyor. O dönem annesinin naaşını bulmak için Tahiti'ye gidip günlerce arayan, bulamayınca İstanbul'da gıyabında cenaze töreni düzenleyen oğlu Gökçe Atuk'a bir yapımcının, annesinin hayatını belgesel film yapmak için teklifte bulunduğunu öğrendim.

Atuk önce "Hayır" demiş ama yapımcı çok ısrarcı çıkmış. Aylarca süren görüşmelerden sonunda Atuk pes etmiş ve annesinin hayatının belgesel film yapılmasına onay vermiş. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yapan, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu Ertek, New York GIA'de pırlanta eğitimi almıştı.

1982'de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başlayan ve kendi işini kuran Ertek, 1995 sonunda dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından birini Türkiye'ye getirmiş, 20 yıl distribütörlüğünü yapmıştı. Ve 2022'de o gizemli olayla 71 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Bakalım Ertek'in renkli hayatı ve ölümü nasıl filme aktarılacak.

Dilek Ertek, cruise gemisinde tatildeyken kamarasının balkonundan düştüğü güvenlik kamerasına yansımıştı ancak aradan 3.5 yıl geçmesine rağmen düştü mü, intihar mı etti yoksa biri mi itti bir türlü aydınlatılamadı.

KARINCA GİBİ ÇALIŞIYOR

Türkiye'nin en zengin 100 kişisi arasında olan eşi Fikret Öztürk ile Türkiye'nin en büyük akaryakıt şirketlerinden birini yöneten Nurten Öztürk'ün sosyal medyada bamya temizlerken çekilen fotoğrafına denk geldim.

Türkiye'nin çalışkan ve üretken kadınlarının en güzel örneklerinden olan ve mütevazı yaşam tarzıyla da dikkat çeken Nurten Hanım, altına da "Karınca gibi çalışkan mı, ağustos böceği gibi keyifçi olmak mı? İş yaşamından artan zamanda da iş çok. Arayana 'kolay gelsin' demeyin; hiç de kolay değil. Ama çalışanı çalışmayanı görmek gerek, çalışanın da hakkını vermek gerek" notunu düşmüş. Nurten Hanım'ın iş aşkına ve çalışkanlığına şapka çıkarıyorum; bravo...

BOĞAZ'DA ÖZEL BULUŞMA

Bodrum'dan her gün bir davet ve etkinlik haberi geliyor ama İstanbul da boş durmuyor. İstanbul Boğazı'nın en ünlü otellerinden Four Seasons Hotel Bosphorus, önceki gece bir davet gerçekleştirdi ve iş, cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

Otelin havuz başında, gün batımında başlayan ve gece yarısına kadar süren davette, gastronomi, müzik ve sohbet iç içe geçti, Dolunay manzarasının da eşlik ettiği bu özel davete katılanlar çok keyifli bir gece geçirdi.

SAATLERCE İMZA ATTI

Mesleğinde 27. yılı geride bırakan modelimiz, aynı zamanda sunucu ve yazar Tülin Şahin, sağlıklı yaşama dair ipuçlarını kaleme aldığı yeni bir kitap çıkardı. Raflarda yerini alan 18. kitabının adı 'Diyet Yapmıyoruz'. Şahin, "Sürekli yeni trendler sunuluyor ve herkesin kafası karışık. Ancak matematik basit: Yediğinizden fazlasını hareket ederek yakmak" dedi. Geçen hafta, D&R İstinye- Park'ta yeni kitabı için imza günü düzenleyen Şahin, saatlerce kitabını Tülin Şahin imzaladı.