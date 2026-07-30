Eski medya patronu Aydın Doğan'ın dört kızından en küçüğü olan Begümhan Doğan Faralyalı da 25 Temmuz'da '50'ler Kulübü'nün üyesi oldu. Ağustos 2004'te evlendiği eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın oğlu olan eşi Ahmet Faralyalı ve kızları Sema Melisa ve Ayşenaz ile Londra'da yaşayan Begümhan Hanım, 50. doğum gününü İstanbul Arnavutköy'deki evlerinde verdiği 200 kişilik bir partiyle kutladı.

Cumartesiden bu yana doğum gününden bir fotoğraf paylaşır diye bekledim ama nafile!

Sosyete mutlu anlarını ve kutlamalarını paylaşmayı çok sever ama ne 200 davetliden ne de Begümhan Hanım ve ailesinden bir paylaşım geldi. Şaşırdım doğrusu.

Hele Begümhan Hanım'ın, iki yıl önce eşi Ahmet Faralyalı için yine İstanbul'daki evlerinde verdiği Moulin Rouge temalı doğum günü partisinden boy boy fotoğrafların sosyal medyada kol gezdiğini düşününce şaşkınlığım iyice arttı.

Ayrıca kutlamaya katılan birkaç kişiyle konuştum, onlar da sadece "Çok güzeldi" deyip detay vermedi. Bu gizemin sebebini çok merak ettim; acaba Moulin Rouge partisi tepki çekti de böyle bir gizlilik kararı mı alındı? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Neyse ben de Begümhan Hanım'ın 50. yaşını kutluyor ve nice yaşlar diliyorum.



SABANCILARA BİR PSİKOLOG DAHA

Yaklaşık 1.5 ay sonra ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Nazlı Sabancı, önceki gün ikinci üniversite diplomasını aldı! Londra'da hukuk eğitimi alan Nazlı Sabancı, bu kez İstanbul'da özel bir üniversitenin psikoloji bölümünden mezun oldu.

Kep giyme töreninde eşi Hacı Sabancı da, Nazlı Hanım'ı yalnız bırakmadı. Bu arada Nazlı Hanım, Sabancı Ailesi'nin ikinci psikoloğu oldu. Yalçın Sabancı'nın gelini olan Pınar Sabancı da, üç çocuğunun ardından Oxford Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapmış, üç yıl önce de mezun olmuştu.



ESKİ EŞİNE RAKİP OLDU!

Oyuncu Ezgi Mola, 2019 yazında, o dönem sevgilisi olan işletmeci Mustafa Aksakallı ile ortak olup Çeşme Alaçatı'da mekancılığa soyunmuştu. Senesine mekanlarını ikileyen aşıklar, 2023 yılında İstanbul'da da bir şube açmıştı.

Ancak Haziran 2025'te iki yıllık evliliklerini bitirince nasıl bir mal paylaşımı yaptılar bilmiyorum ama mekanlar Mustafa Aksakıllı'da kalmıştı. Ezgi Mola da bu işi çok sevmiş olacak ki arkadaşı Bengi Apak ile yine Alaçatı'da bir mekan açtı. Böylece eski eşine de rakip oldu. Alaçatı'da işletmecilik zordur, çok çetin bir rekabet vardır, bakalım başarılı olabilecek mi?