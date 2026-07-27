Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili ile iş kadını Melis Çiftçi'nin yakınlaşmasının boyutu, sosyetenin en merak ettiği konuydu! Sosyeteden bazıları, ikisini birkaç kez birlikte görünce dedikodu kazanlarını kaynatmaya başlamış; ama arkadaşça görüşme mi, yoksa yeni bir aşk mı, karar vermemişlerdi. Sosyetenin kararsızlığını gidereyim. Serdar Bilgili ile Melis Çiftçi aşk yaşıyor.

Evet, ilk birkaç görüşmede aşk yokmuş, birbirlerini tanıma amaçlıymış ama fazla geçmeden aşk başlamış. Yakın çevresinden öğrendiğime göre de gayet de mutlularmış. Özellikle üç kez evlenen, yerli-yabancı, ünlü-ünsüz pek çok güzelle flört eden Serdar Bilgili'nin mutluluktan ayakları yere basmıyormuş. Aralık 2020'de 12 yıllık eşi Ali Gürsoy'dan boşandıktan sonra kalbini sadece bir kez Bade İşçil'in eski eşi Malkoç Süalp'e açan Melis Çiftçi ile en son Aslı Gümüşel ile flört eden Serdar Bilgili'nin aşkı bakalım uzun ömürlü olacak mı, bekleyip göreceğiz.



ST. TROPEZ'DE JET- SET'E DAVET VERDİ

Suzan Sabancı'nın, Gökhan Eşeli ile uzun ve sağlıklı yaşam felsefesinden ilhamla hayata geçirdiği kendi adını taşıyan global markası, bu kez dünya jet-set'i ile buluştu.

Suzan Hanım, yaklaşık bir yıl kendi üzerinde denediği ürünlerini, Fransa'nın ikonik destinasyonu St. Tropez'de bir mekanda verdiği davetle tanıttı. İş, sanat ve cemiyet dünyasından uluslararası isimlerin katıldığı davette, Suzan Hanım markasının; uzun yaşam, bilim ve lüks yaşam tarzını bir araya getiren vizyonunu paylaşırken, global büyüme yolculuğundaki önemli duraklardan birinde unutulmaz bir buluşmaya imza attı.



KAPADOKYA'DA GÖRKEMLİ KUTLAMA

Son dönemde Kapadokya'da doğum günü kutlamak çok moda! Nisan ayında, otel kapatıp üç gün süren özel organizasyonla 56. doğum gününü kutlayan

Çiğdem Sabancı'nın ardından iş adamı Emre Uğurlu da, 50. doğum gününü aynı şekilde kutladı. Yakın arkadaşı Nevzat Aydın ile 40 gün boyunca Dünya Kupası'nı yerinde seyreden

Uğurlu, ülkeye dönüp ayağının tozuyla 130 dostunu özel uçakla Kapadokya'ya götürmüş.

Otel kapatan, kitapçık bastıran, her dakikası planlı kutlamada, balon, seramik yapımı, rafting gibi birçok etkinlik varmış. Emre Bey, çok özendiği bu doğum gününü hiç unutmayacaktır herhalde.