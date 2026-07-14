Türkiye'deki sanat ortamı için heyecan uyandıran işlere imza atan Murat Pilevneli, sanat işinde ne kadar iyiyse, ikili ilişkilerinde ve ticari işlerinde o kadar kötü! Eski eşi Tuba Ünsal'ın bulduğu yatırımcı sayesinde ekonomik krizden kurtulduğunu yazdığım Murat Pilevneli'nin Dolapdere'deki galerisinin üzerinde kiralık ilanını görünce şaşırıp araştırdım!

Meğer yatırımcısı ile ters düşmüş ve yatırımcısı da desteğini çekmiş. Murat Pilevneli de galerisinin kapısına kilit vurmak zorunda kalmış. Bu arada işinden olan Murat Bey'in, Aralık 2024'te sürpriz bir nikahla evlendiği üçüncü eşi Senem Hanım'dan da olduğunu öğrendim! Senem Hanım, oğulları Can'ı da alıp evi terk etmiş! Ülkemizdeki sanat piyasasının ünlü aktörlerinden Murat Pilevrneli, 2001 yılında kurduğu galeriye 2010'da Melkan Gürsel ile Taha Tatlıcıyı ortak almış; sonrasında onlarla da arası bozulunca, kalan hissesini de devredip ayrılmıştı. Galeri, halen varlığını sürdürürken, Murat Bey'in 2017'de kurduğu boyadını taşıyan galerinin akıbeti bakalım ne olacak?



SANATIN PEŞİNDEN BAYBURT'A GİTTİLER

Çağdaş sanat ile geleneksel zanaatları bir araya getiren Bayburt'taki özel müzede yine harika bir sergi açıldı. Çağdaş sanatın önemli isimlerinden Ebru Uygun'un "Aşk Çiçekleri Açar Bu Topraklarda" başlıklı kişisel sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Müzenin kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan'ın açılış konuşmasıyla başlayan sergi açılış davetine, sanat, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Anadolu'dan ilham alan eserlerin yer aldığı sergi, 4 Eylül'e kadar gezilebilecek.



BEYAZ PARTİ'YE SEVGİLİSİ DE GELDİ

Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı, cumartesi akşamı Bodrum'da, kendisi gibi pek çok ünlü ismin yaşadığı sitedeki evinde bir davet verdi.

Nisan ayında 56'ncı yaşını kutladığı Kapadokya'daki partisi kadar dillere destan olmasa da, Çiğdem Hanım, 'White Party' (Beyaz Parti) temalı daveti için de epey uğraşmış.

Daha çok kadın arkadaşlarının olduğu partideki birkaç erkekten biri de, eski eşi Faruk Bilen ile boşanma davasında, eşi lehine şahitlik yapan ve sonrasında sevgilisi olan Ozan Ekşi'ydi. Görünen o ki, Ozan Ekşi ile ilişkileri mutlu mesut devam ediyor.



SERGİ AÇAN OTELLERE BİRİ DAHA EKLENDİ

Güney ve Ege sahillerindeki oteller, İstanbul'daki galerilerle iş birliği yapıp yaz sezonunda sanatı tatilcilerin ayağına getiriyor. Neredeyse tatil bölgelerindeki her otelden her gün bir sergi haberi geliyor.

Bodrum Güvercinlik Körfezi'nin muhteşem manzarasına sahip otel de, bir galeriyle işbirliği yapıp çağdaş sanatın üç önemli ismini aynı çatı altında bir araya getirdi. Gülten İmamoğlu, Göktuğ Güngör ve Hüseyin Kuşataner'in kişisel sergileri, sanat, turizm ve iş dünyasından ünlü isimlerin katıldığı bir davetle açıldı.