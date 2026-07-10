Şubat 2016'da Paris'te evlenen, Nisan 2022'de uzun süre hayalini kurdukları oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çifti ile ilgili müjdeli bir haberim var! Ünlü çift, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Evet, yanlış okumadınız. Başak Dizer Tatlıtuğ hamile, hem de beş aylık. Çiftin ikinci çocuklarının cinsiyetini de ilk benden öğrenin. 15 Nisan'da 4 yaşına basan oğulları Kurt Efe'ye kız kardeş geliyor.

İkinci kez baba olacağının müjdesini aldığında mutluluktan havalara uçtuğunu duyduğum Kıvanç Tatlıtuğ, bir de bu kez kızının olacağını öğrenince resmen ayakları yerden kesilmiş. Bu arada 45 yaşında oğlunu dünyaya getiren Başak Hanım, 49 yaşında ikinci kez anne olacak. Umarım Kıvanç Tatlıtuğ'un neredeyse kopyası bir erkek doğuran Başak Hanım, bu kez de kendine benzeyen güzel bir kız dünyaya getirir. Başak Hanım da, kızları da sağlıkla kurtulsun.



TATİLCİLERE BİR SERGİ DAHA

Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte Güney ve Ege sahillerimizdeki sanat etkinlikleri de start aldı. İstanbul'un elitlerinin Didim'deki favori oteli de kültür, yaratıcılık ve keşif odaklı deneyim yaklaşımını çağdaş sanatla zenginleştirmeye devam ediyor.

Sırada ise sanat koordinatörü Hakan Kürklü iş birliğiyle hazırlanan, Ayla Turan, Elifko, Esra Şatıroğlu, Hülya Sözer, Sevtap Yılmaz, Yağmur Yılan ve Zeynep Abacı'nın eserlerinin yer alacağı sergi var. 11 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak özel sergide, çağdaş sanatın farklı disiplinlerinden eserler tatilcilerle buluşacak.



DOĞUM GÜNÜNDE KURAL BOZULDU

2017 yılında oğlunun babası Tolga Tatari'den boşandıktan sonra Ali Dağlı ve Cem Telvi ile ciddi ilişkiler yaşayan Şef İdil Yazar'ın avukat Nail Gönenli ile dokuz ay süren sürpriz aşkı da önceki yaz bitmişti.

Ardından uzun süre kalbine kilit vuran İdil Yazar, geçen yaz başarılı işletmeci Burak Beşer ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çok mutlu olduklarını duyduğum aşıklar, ilişkilerini hep gözlerden uzakta yaşıyordu. Önceki gün bu kural bozuldu! 8 Temmuz 1985 doğumlu olan İdil Yazar'ın 41. doğum gününde, sevgilisi Burak Beşer ile birlikte çekilmiş ilk fotoğraflarını paylaştı. Mutlulukları daim olsun.



PROFİL FOTOĞRAFINI BİLE DEĞİŞTİRMİŞ

Mart 2023'te 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşanan, 1.5 yıl flört ettiği Ankaralı Zeynep Özbulut ile ocak ayında ilişkisi biten Metin Şen'in Pınar Aydın yeni bir aşka yelken açtığını ilk bu köşede okumuştunuz.

Önceki ay flört etmeye başlayan ve birbirlerine çok yakıştırılan aşıkların mutluluğu herkesin dilinde. Bu arada ilginç bir detay da dikkatimi çekti.

Pınar Hanım, sosyal medya hebasındaki profil fotoğrafını, Metin Bey ile baş başa çekilmiş olanı ile değiştirmiş. Herkesin ilişkilerini ballandıra ballandıra anlattığı mutluluklarına hiç şahit olmadım ama bu fotoğraf bile her şeyi anlatıyor.