14 yıl evli kaldığı iki kızının babası İzzet Özilhan'dan 3 Eylül'de tek celsede boşanan; evlendiğinde veda ettiği setlere geri dönme kararı alan Yasemin Ergene ile ilgili ilginç bir haberim var! Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun yazdığı kod adı 'Düğünümüz Var' olan iddialı komedi dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Yasemin Ergene, bile isteye kilo almış! Evet, yanlış okumadınız...

Özellikle hemcinsleri başta olmak üzere, erkekler de dahil hemen herkesin zayıflama iğneleriyle fazla kilolarından kurtulmaya çalıştığı günümüzde Yasemin Ergene, kendisini çok zayıf bulduğu için kilo almak istemiş. Bunun için kendini yemeğe verip başarmış da! Yakınlarından öğrendiğime göre çabaları sonucu yaklaşık yedi kilo almış. Oyuncuların rolleri için kilo alıp verdiğini biliyoruz. Yasemin Hanım da rolü gereği kilo almış olabilir mi diyeceğim ama yakınları, diziyle alakası olmadığı ve kendisini zayıf bulduğu için kilo aldığı konusunda ısrarcı. Sizce de çok ilginç değil mi?



MUTLULUKLARI BİTTİ DAVALAR BAŞLADI

İki kızının babası Emre Ziyal'den Nisan 2021'de boşanan Burcu Anık'ın, Abdülkerim Güzel ile yeni bir aşka yelken açtığını da, Nisan 2023'te Los Angeles'ta Kerim adını verdikleri oğullarını dünyaya getirdiğini de ilk benden öğrenmiştiniz.

Oğulları doğduğunda Abdülkerim Bey evli olduğu için ilişkilerini ve bebeklerini sır gibi saklayan aşıklar, engellerin kalkmasının ardından Ocak 2024'te muratlarına ermişti. Ancak mutlulukları çok uzun sürmedi! Burcu Hanım, eşinin kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmış. Önce anlaşmışlar ama sonrasında davaları çekişmeliye dönmüş!



YENİ HAYATININ 1. YAŞINI KUTLADI

Sekteye uğrayan evliliklerini 'sıra dışı evlilik sözleşmesi' ile kurtarmaya çalışsalar da başaramayan Elif İnci Ünsalan ile Baran Aras geçen yıl boşanmıştı. Yıllardır fazla kilolarından muzdarip olan Baran Aras, boşanmanın ardından zayıflama iğneleriyle 30 kilodan fazla vermiş ve stil danışmanı Neşe Öner'le yeni bir aşka yelken açmıştı.

Önceki gün Baran Bey'in doğum günüydü. "İkinci hayatıma başladım" diyen Baran Bey, tüy gibi hafiflediği ve yeni bir aşka yelken açtığı ikinci hayatının ilk doğum gününü sevgilisi Neşe Öner ve çok yakın birkaç dostu ile kutladı. Bu arada DJ setinin başına geçen Baran Bey, hem eğlenmiş, hem de eğlendirmiş.



PADEL ÇILGINLIĞI KULÜPLERE SIÇRADI

Son zamanlarda Türkiye'yi kasıp kavuran padel modasına beş yıldızlı otellerden sonra Anadolu Yakası'ndaki bir kulüp de kapıldı. İstanbul'un elitlerinin üye olduğu kulüp iki padel kortu yaptırdı ve önceki gün de törenle açtı.

Talat Yılmaz'ın ev sahipliği yaptığı padel kortları açılış törenine, kulübün yöneticileri ve üyeleri katıldı. Açılış sonrası bir gösteri maçı yapıldı ve devamında da spor bitti eğlence başladı. Ünlü DJ Suat Ateşdağlı setin başına geçti ve konuklara eğlenceli bir gece yaşattı.