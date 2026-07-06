Geçen hafta, Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı'nın, geçen yıl boşandığı 27 yıllık eşi Faruk Bilen'in yakın arkadaşı Ozan Ekşi ile flört ettiğini yazmıştım. Sosyetenin diline doladığı bu aşkla ilgili, dün daha da bomba bir detay öğrendim!

Meğer Ozan Ekşi, Çiğdem Sabancı'ya 75 milyon liralık tazminat isteyerek karşı boşanma davası açan Faruk Bilen'in şahidiymiş ve onun lehine mahkemede şahitlik yapmış! Evet, yanlış okumadınız... Ozan Ekşi; arkadaşı Faruk Bilen, Çiğdem Sabancı'dan boşanıp 75 milyon lira tazminat alsın diye uğraşmış. Ve şimdi ise boşanmasına yardım ettiği arkadaşının eşiyle aşk yaşıyor!

Benim anlayamadığım Çiğdem Sabancı'nın, boşanma sürecinde, eşinin tarafını tutan, onun lehine mahkemede şahitlik yapan Ozan Ekşi'ye nasıl aşık olduğu! Bu detayı bilen sosyeteden birkaç kişi bunu bana şaşkınlıkla anlattı. Şimdi benim haberimle herkes öğrenecek ve eminim bu aşk, sosyete dedikodularının Top 10 listesinin zirvesine oturacak.

Faruk Bilen ile yakın arkadaşı ve boşanma şahidi Ozan Ekşi'nin aynı karede olduğu bir fotoğraf elime geçti. Üstelik fotoğraf, boşanma davası için gittikleri adliyede çekilmiş.

AYSAL'IN YALISI BİLGİLİ'YE GEÇTİ

Muhsinzade Yalısı'nı 2006'da 55 milyon dolar harcayarak otele çeviren Ünal Aysal'ın 2019'da kapısına kilit vurduğu oteli, geçen yıl icra yoluyla satılmıştı. Oteli icradan alan, 3 milyar 200 milyon TL ödeyen Serdar Bilgili'nin şirketi olmuştu.

Ancak "Otelin başkasına satışı, mülkiyetinin devri veya işletmesinin devri mevzu bahis değil" diyerek 10'a yakın dava açan Ünal Aysal, oteli ofis olarak kullanmaya devam etmişti. Önceki ay "Bakalım son gülen kim olacak?" diye bir yazı yazmıştım. Öğrendim ki son gülen Serdar Bilgili olmuş. Yargıtay'dan 11 gün gibi rekor bir sürede karar çıkmış; Ünal Aysal, geçen hafta yalıyı tahliye etmiş.

TÜRK MODASI VİYANA'DA

Avusturya devlet nişanı sahibi olan Türk modacı Atıl Kutoğlu, Viyana'nın en şık caddelerinden birinde yeni mağazasını açtı. Avrupa'daki 36 derece sıcağa rağmen, Türkiye, Almanya ve Avusturya'dan çok sayıda ünlü isim ve modacının müşterileri açılışa akın etti.

Prens Hubertus von Hohenlohe, Prensesler Lila von Schwarzenberg ve Camilla von Habsburg'un yanı sıra, TC Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez de açılıştaydı. Türkiye'den gelen yakın dostları Dilek Sabancı, Gülbin Simitçioğlu, Efsun Yazıcı ve kızı Lalin Ennekavi de açılışta Kutoğlu'nu yalnız bırakmadı.